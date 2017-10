Locuinţele clienţilor bancari rău-platnici – chilipiruri inaccesibile

Locuințele clienților bancari rău-platnici – chilipiruri inaccesibile

Criza financiară a adus o variație interesantă pe piața imobiliară – locuințe ieftine, recuperate de bănci de la clienții rău-platnici și scoase la licitație. Din păcate, listele cu imobile sunt orice, numai „disponibile” nu. Doar câteva bănci afișează pe site-uri anunțuri privitoare la licitații. În cazul altor instituții bancare, informațiile sunt prinse fără scăpare, în spațiul imaginar dintre „executorii de la centru” și „arhivele fiecărei unități locale în parte”. Leumi Bank, spre exemplu, are patru oferte de vânzare, pentru imobile din Constanța. Nu sunt afișate prețuri, cei interesați putând trimite oferte de preț la o adresă de e-mail. Este scos la licitație un apartament din cartierul rezidențial de locuințe din zona Energia, cu o suprafață de 42,3 metri pătrați, dotat cu tâmplărie interioară și exterioară din PVC, geamuri termopan și încălzit cu gaze. Mai există o ofertă și pentru un apartament cu trei camere, situat pe Aleea Garofiței, cu o suprafață de 68 metri pătrați. Și Raiffeisen Bank are pe site o listă detaliată a licitațiilor pentru imobile recuperate de la clienți, însă niciunul nu este din Constanța. De la consultanții Piraeus Bank am aflat că nu există niciun caz de executare silităla Constanța: „Am avut clienți în situații grele însă am tras de ei cum am putut, cu reeșalonări ale ratelor, ca să nu se ajungă la executare”. Motivul pentru care băncile refuză transparența totală în cazul acestor licitații ar putea fi însă altul – în general, prețurile imobilelor vândute în acest mod sunt extrem de mici, mult sub media piețelor. „Nici noi nu avem acces la multe dintre liste. Au fost cazuri în care am fost contactați de clienți ai băncilor, aflați în dificultate, care încercau să vândă locuințele, la un preț normal, pentru a achita datoriile și a și rămâne cu ceva. Vânzările prin licitații se fac la prețuri mult sub cele de pe piață, existând șanse ca rău-platnicii să mai rămână și cu datorii după, pentru că trebuie să achite și cheltuielile de executare silită, și penalitățile”, spune Mihai Soponaru, directorul general al portalului imobiliar www.topestate.ro. Situația ar putea fi remediată dacă și în România s-ar adopta modelul american. În SUA, băncile trebuie să publice toate aceste anunțuri pe un site specializat (www.auction.com). La noi în țară, băncile nu sunt obligate însă să facă publice aceste informații, nici pe web, nici în mass-media.