Litoralul românesc va petrece un week-end monden!

Fie că ești turist și vrei să petreci la malul mării, fie că ești constănțean, acest week-end te invită la distracție mondenă în stațiunile românești. Pentru că viața culturală a luat o pauză pe timp de vară, au mai rămas doar cluburile și petrecerile cu vedete autohtone unde îți mai poți petrece timpul liber.Ilinca Vandici vine în Mamaia Ilinca Vandici este o vedetă din lumea televiziunii românești, cu o scurtă carieră în muzică la care a renunțat rapid, în lumea moddeling-ului dar și a dansului. Azi, are propria emisiune și este vânată de paparazzi la fel ca orice altă vedetă autohtonă. Ilinca Vandici este o fată care și-a văzut visul devenit realitate, acela de a participa activ la ceea ce înseamnă manipularea opiniei publice prin mass-media.În acest weekend vine în Mamaia pentru a oferi tuturor fanilor săi șansa de a petrece împreună. Sâmbătă, 21 iulie, de la ora 22.00, la Crema Summer Club din Mamaia va avea loc o petrecere "Pilow Dream Fashion", unde senzualitatea nu va lipsi deloc. DJ Johnny DaMix și MC Silviu Andrei își fac veacul tot pe litoralPentru că ne aflăm abia la jumătatea verii, ca în fiecare an, DJ Johnny DaMix și MC Silviu Andrei vin în cele mai fierbinți zile în Mamaia, pentru a face atmosferă în timpul nopții, chiar și la răsărit.În această sâmbătă, 21 iulie, după ora 23.30, în club Fratelli din Mamaia se va lua o pauză de la soare iar renumiții dj, ambasadori de distracție, vor încânta toate simțurile într-o experiență completă de remixuri muzicale.Petrecere pe plaja Celsius Beach MamaiaÎntreaga zi de sâmbătă, 21 iulie, pe plaja de lângă Hotelul Iaki se va încinge o petrecere de zile mari, alături de Dj Cristian Kruger, Cristi Stanciu, și Christian Green. Cei care doresc să fie în centrul distracției pentru o zi, sunt așteptați încă de la orele dimineții pe plaja Celsius Beach din Mamaia. Este locul unde se țin cele mai tari petreceri pe plajă și cele mai cool concursuri!Bătăi cu apă, curse în nisip și multă voie bună! Asta te așteaptă dacă participi sâmbătă la eveniment! Mai mult decât atât, vor fi prezenți și cei mai în vogă artiști, pentru a sta de vorbă cu oamenii de pe plajă!Prima ediție a Freedom Jazz, în Vama VechePrima ediție a Festivalului Internațional Freedom Jazz are loc în Vama Veche, între 19 și 21 iulie. Prețul unui bilet pe o zi este de 40 lei, iar abonamentul, valabil pentru toate cele trei zile ale festivalului, costă 90 lei. Fusion, jazz-rock și funk cu "cel mai bun baterist de fusion din lume", percuționistul american de origine panameză Billy Cobham, harmonică blues cu americanul Boo Boo Davis, faimos pentru misiunea asumată de a păstra vie tradiția blues-ului original - prima ediție a Festivalului propune un line-up excepțional, cu nume importante ale jazz-ului mondial. Jazz manouche cu olandezii Johnny & Mozes Rosenberg, bossa-nova, jazz și funk cu formația brazilianului Sergio Mendes, nominalizat la Oscar pentru melodia "Real in Rio", inclusă pe coloana sonoră a filmului "Rio", un muzician care a căpătat notorietate de masă din colaborările cu artiști ca Black Eyed Peas sau, după ce a interpretat, la gala Oscar din 1968, o piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Casino Royale (1967), "The Look Of Love".v v vAcestea sunt numai câteva din concertele și petrecerile ce vor avea loc pe litoralul românesc. Luate la pas, fiecare dintre terasele care se află în stațiuni au invitați speciali din țară. Așadar, distracție plăcută!