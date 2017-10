Litoralul românesc în statistici

Ştire online publicată Luni, 13 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În primul semestru al acestui an, sosirile înregistrate au fost de 2,9 mili-oane de turiști, în creștere cu 14,9% față de perioada similară a lui 2006. Turiștii români au reprezentat 76,9% din total, în timp ce turiștii străini, restul de 23,1% din numărul total de sosiri, ponderile fiind aproximativ egale cu cele înregistrate în perioada similară din 2006. Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în primul semestru al acestui an de trei milioane de turiști, în creștere cu 18,2% față de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a turiștilor străini provine din țări europene, ponderea fiind de 93,8%, din Uniunea Europeană, fiind înregistrați 59,1% din numărul total.