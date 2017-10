Litoralul românesc, cu nimic mai prejos decât ofertele Greciei sau Turciei

Pentru cei mai mulți români, vacanța s-a terminat. Prelungit doar de programele sociale, sezonul estival se pregătește să tragă cortina. Cei care au ales să vină la malul Mării Negre s-au ales cu amintiri frumoase. Agenții economici din turism fac socoteli și analize, încercând să-și dea seama ce a fost bine în vara lui 2009 și ce mai trebuie corectat. Mamaia și stațiunile din sudul litoralului s-au numărat, și anul acesta, printre destinațiile pre-ferate de vacanță ale României. Veniți prin agenții sau pe cont propriu, turiștii s-au simțit, în general, bine. Sigur, au mai existat și excepții - hoteluri corijente la capitolul igienă, restaurante care au oferit mâncăruri vechi sau stricate și personal certat cu normele de bun simț -, dar, una peste alta, se poate spune că sezonul a fost unul reușit. Deși loviți de criză, românii nu au renunțat la vacanța la mare. Cum bugetul a fost mai mic ca altădată, turiștii de categorie medie n-au mai plecat în Grecia, Turcia, Italia sau Spania, ci au preferat să redescopere frumusețile autohtone. Avantajați de vremea excelentă, ei s-au bucurat de fiecare zi de concediu, iar distracțiile - sporturi nautice, concerte, bal mascat, concursuri aero, de bărci F1, de gătit în aer liber, de miss și mister -, s-au ținut lanț, de la Năvodari până la Vama Veche. „Când am întocmit oferta de vară, am ținut cont de faptul că familiile românilor sunt afectate de probleme financiare. De aceea, am redus din preț și am căutat să oferim un pachet de servicii cât mai atractiv. Practic, cine a venit pe litoral, pentru o săptămână sau doar pentru un week-end, a petrecut destul de puțin timp în cameră, pentru că evenimentele organizate pe plajă sau în alte locații nu puteau fi ratate. La ora actuală, putem spune că nu suntem cu nimic mai prejos decât grecii sau turcii”, a declarat un patron de complex turistic din Mangalia. Mai sunt și multe lucruri de corectat, începând cu serviciile, calitatea personalului și ter-minând cu anonimatul în care se află obiective turistice foarte importante ale litoralului, unele dintre ele unice în Europa. Turismul religios, care ar putea aduce bani frumoși Constanței, pâlpâie palid, precum o lumânare ce stă să se stingă la prima adiere de vânt. Catedrala, Moscheea, sinagogile, geamiile și mânăstirile Dobrogei sunt arareori incluse în circuitele turistice, soartă similară având și ruinele Tomisului, Histriei și Callatis-ului, mărturii ale civilizației de odinioară de la malul mării. Cei care s-au simțit cel mai bine pe litoral au fost tinerii, cluburile și discotecile fiind pline seară de seară. Așadar, la revedere Litoral! Ne revedem la anul!