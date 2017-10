Lil’Kim, în concert la Mamaia

Regina hip-hop-ului, Lil’Kim, vine vineri, 14 august, în Club Bamboo Mamaia. Câști-gătoare a premiului Grammy, multiplă deținătoare a discului de platină și actriță, Lil‘ Kim, alias Kimberly Jones, vine pentru prima dată în România. Melodia „Lady Marmelade” i-a asigurat primul premiu Grammy Cântăreața și-a început cariera muzicală în 1990, după ce l-a întâlnit pe Biggie Smalls și a intrat în colectivul rap, fapt ce s-a concretizat cu înregistrarea popularului album „Cons-piracy”(1995). În 1999, Lil’Kim a cântat alături de P. Diddy, lansând, în același an, propriul label Queen Bee Entertainment. În anul 2000, cântăreața a lansat cel de-al doilea album, „The Notorious KIM”, cu care a ajuns pe locul patru în topul Billboard 200 și numărul unu în topul Hot R&B/Hip-Hop Songs. În prima săptămână de la lansare, „The Notorious KIM” a fost vândut în peste 160.000 de exem-plare, primind discul de platină din partea RIAA. Cântăreața a atins cu adevărat succesul mondial în anul 2001, când a produs alături de Christina Agui-lera, Pink și Maya remake-ul piesei „Lady Mar-melade”. Melodia a fost înregistrată pentru coloana sonoră a filmului „Moulin Rouge”, staționând pe locul întâi în top Billboard 100 timp de săptămâni. Lil’Kim a devenit astfel prima femeie rapper din istorie ce a ocupat locul întâi în top Billboard Hot 100, „Lady Marmelade” asigurându-i și primul său premiu Grammy. Cel de-al treilea album al cântăreței, „La Bella Mafia”, a fost lansat în anul 2003, single-ul „Magic Stick”, cântat alături de 50 Cent, urcând pe locul doi în Hot 100 fără a se filma vreodată vreun videoclip. Același album i-a adus artistei premiul „Female Hip-Hop artist of the year” și a fost nominalizată datorită colaborării sale cu Christina Aguilera pentru melodia „Can‘t hold us down” la premiul „Best Pop Cola-boration”. Cel de-al patrulea album, „The Naked Truth”, a debutat pe locul șase în Billboard 200, primul single „Lighter Up” ajungând numărul unu în top BET. Fanii așteaptă anul acesta al cincilea album Colaborările sale cu artiști de prestigiu sunt nu-meroase: Notorious B.I.G., P. Diddy, Christina Aguilera, Pink, Maya, Missy Elliott, Sisq, Mary J. Blige, Phil Collins, 50 Cent, Foxy Brown, Mase, Jay-Z, Will Smith, Beyonce, R Kelly, T-Pain & Young Jeezy, Busta Rhymes. Ca actriță, Lil’Kim a apărut în show-uri de televiziune precum „Moesha”, „The Game” și în propriul reality show „Countdown to lock down”. A mai apărut în filme precum „Zoolander”, „She‘s All That”, „Juwanna Man”, „You Got Served”, „Those Who Walk In Darkness”, „Gang Of Roses”, „Lil‘ Pimp”. În prezent, artista lu-crează la cel de-al cincilea album, ce se așteaptă a fi lansat anul acesta. Prețul unui bilet la ineditul concert costă 50 de lei.