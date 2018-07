Lidia Buble, în lacrimi la Next Star: "Nu am auzit niciodată aşa ceva!"

Lidia Buble, în lacrimi la Next Star: "Nu am auzit niciodată așa ceva!"

O nouă seară încărcată de emoții și trăiri puternice îi așteaptă sâmbăta aceasta pe cei trei jurați ai show-ului „Next Star”, de la Antena 1. Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa, dar și prezentatorul emisiunii, Dan Negru, vor fi vizibil impresionați de povestea micuței Alexandra, o fetiță de 14 ani din Covasna, pe care viața a încercat-o din greu.







Pe când era doar un bebeluș, maica stareță Serafima de la Mănăstirea Mărcuș a luat-o din maternitatea în care fusese abandonată chiar de mama sa și adusă la mănăstire, loc în care Alexandra a crescut alături de alte fetițe înfiate, pe care le consideră surorile ei.







„Dacă aș da timpul înapoi, aș alege aceeași soartă!”, spune hotărât Alexandra, care o iubește enorm pe măicuța care i-a acordat dreptul la o viață nouă: „Mami este viața mea!”, îi mai spune copila. La un moment dat, din motive necunoscute, corpul ei a încetat să se dezvolte normal și, deși au cerut ajutorul medicilor, nu s-a putut face nimic.







Momentul pregătit de Alexandra alături de marele naist Nicolae Voiculeț îi va impresiona foarte tare pe cei trei jurați. Cu ochii în lacrimi, Lidia îi va spune: „Astăzi am făcut cunoștință cu toaca. Am să fiu sinceră și am să spun că până acum nu știam ce e aceea o toacă, eu fiind de altă religie, cea penticostală. La noi la biserică, cel puțin la Deva, nu am auzit niciodată așa ceva. M-a emoționat foarte tare!”.







Dan Negru îi va face și el o destăinuire micuței: „Am să-ți spun un secret, nu l-am spus niciodată la tv: când eram mic, bunica mă ducea la biserică, iar preotul din Timișoara m-a învățat să bat toaca”.







Întregul moment emoționant va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1, când telespectatorii vor putea afla și cine sunt ceilalți copii talentați care vor lupta pentru trofeul „Next Star”.