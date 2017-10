Liber la „coţăială“ pe lacul lui Mazăre

Liber la „coțăială“ pe lacul lui Mazăre

Mazăre este, din nou, supărat pe guvernanți. Doar ce se împăcase cu puterea și din nou a dezgropat securea războiului. De data aceasta, edilul constănțean este atât de pornit încât cere sprijinul lui Geoană și al întregului PSD în lupta sa cu Guvernul. Motivul: Mazăre este somat de Ministerul Mediului să lase păsările să se coțăie liniștite pe lacul Siutghiol. Așa că adio orășel lacustru, insulițe pe mare sau teleschi nautic. La volanul unui jeep decapotabil, inscripționat US Army, îmbrăcat în verde din cap până în picioare, primarul Constanței a ajuns la conferința de presă organizată într-o parcare din stațiunea Mamaia. Supărat, i-a adunat pe jurnaliști și i-a dus pe malul lacului Siutghiol pentru a număra păsările care se cuibăresc și clocesc pe apă. „Arătați-mi mie o pasăre aici. Hai să le filmăm împreună”, a lansat un apel edilul. Nici nu a apucat să închidă gura că vreo patru înaripate au aterizat pe lac. „Eee. Două ciori acolo…”, a completat Mazăre. Primarul Constanței era supărat nevoie mare pentru că Ministerul Mediului i-a trimis o adresă prin care îl anunță că lacul Siutghiol și Marea Neagră vor fi declarate zone strict protejate. Drept urmare, adio orășel pe lac sau insulițe artificiale pe mare. „Din păcate, noi nu suntem în competiție cu turismul bulgăresc. Noi suntem în competiție cu prostia și răutatea românească. Am primit de la Ministerul Mediului o adresă în care mi se comunică că lacul Siutghiol, care se învecinează cu stațiunea Mamaia, precum și Marea Neagră, vor fi declarate zone strict protejate pentru clocitul și cuibăritul păsărilor”, a declarat Mazăre. Cu legea în mână, primarul a mărturisit că astfel nu va mai putea construi orașul lacustru pe lacul Siutghiol, teleschi nautic și nici insulițe artificiale pe mare. Mai mult, cursa de Formula 1 pe apă nu va mai putea fi organizată de la anul în Mamaia. „Cursa de Formula 1 de acest an nu va pica, însă de acum încolo, pentru orice lucru făcut pe lac sau pe mare, procedurile de aprobare vor fi extraordinar de greoaie și complicate. Pentru Grand Prix-ul din august-septembrie s-a obținut deja aprobarea, dar dacă se va emite această ordonanță de guvern, probabil că de la anul nu se va mai putea ține. Decizia ministerului pune în pericol insula la care lucrăm și care ar putea fi o salvare pentru tot ce înseamnă viața de noapte în Mamaia, teleschiul, unde suntem în procedură de achiziție, în două săptămâni terminăm licitația pentru aceasta, și viitoarele insule de pe mare și legătura dintre lac și mare”, a spus primarul Radu Mazăre. Organizația Mondială a Turismului spune altceva Pentru a arăta cât de nedreaptă este viața, dar mai ales politica, Mazăre a fluturat pe sub nasul ziariștilor și câteva foi cu desene colorate, cu proiectele din Mamaia. Primarul spune că hârtiile reprezintă master planul pentru stațiune, întocmit de Organizația Mondială a Turismului. „Organizația Mondială a Turismului a terminat și ne-a înaintat master planul pentru stațiunea Mamaia și în care sunt prevăzute toate ideile pe care noi vrem să le promovăm de câțiva ani de zile și ne izbim de înverșunarea prostiei românești de la Mediu. Organizația Mondială a Turismului ne sugerează ca dezvoltarea stațiunii Mamaia să conțină insule pe Marea Neagră și insule pe lac. Domnii de la Mediu, din răutate, vin și ne spun că trebuie să stăm și să admirăm păsările cum clocesc și cum cuibăresc pe lacul acesta, pe care nu este nicio pasăre, iar peste două trei ore se umple de schijeturi și ambarcațiuni de agrement”, a ținut să precizeze edilul Constanței. Lucia Varga pentru noi este Sulfinica 2 Cum pe Sulfina Barbu nu mai poate da vina, Mazăre a găsit vinovatul tot în persoana unei femei. A păsuit-o cu adjectivele și caracterizările. „În Ministerul Mediului este o secretară de stat, Lucia Varga, pusă tot de către pediști, preluată de domnii peneliști, care o țin strâns. Ea este una dintre autoare. Ea s-a împotrivit cu înverșunare, împreună cu Sulfinica, pentru șoseaua de coastă. Acum face același lucru, iar domnul ministru a achiesat”. Jos Guvernul! Mazăre ar vrea să dărâme guvernul dacă liberalii nu își vor revizui atitudinea. Primarul spune că le va cere președintelui Mircea Geoană și partidului retragerea sprijinului parlamentar pentru Guvernul Tăriceanu. „Voi cere președintelui Mircea Geoană și partidului să intervină și să meargă până la ridicarea sprijinului parlamentar pe care îl acordă PNL în cazul în care face această bătaie de joc în turismul românesc și cu stațiunea Mamaia și orașul Constanța”. 