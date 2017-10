LG va lansa un telefon cu ecran OLED flexibil

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

LG are planuri îndrăznețe pentru acest an, dorind să ia prin surprindere competiția lansând primul smartphone cu ecran OLED flexibil. Informațiile publicate de jurnaliști publicației Wall Street Journal, citând-ul pe Yoon Bu-hyun - vicepreședinte al diviziei LG Mobile, dezvăluie existența unui telefon mobil echipat cu ecran flexibil produs chiar în fabricile LG, ce ar urma să fie lansat spre sfârșitul acestui an, la timp pentru sezonul cumpărăturilor de iarnă. Înainte de a ne ambiționa prea tare, trebuie să ne reamintim că și Samsung a prezentat prototipul unui așa zis telefon flexibil, instalat într-un corp cât se poate de rigid, dar cu ecranul OLED mulat peste marginile carcasei, rezultând două zone adiționale în care pot fi afișate butoane virtuale sau notificări.