Leziunile coloanei vertebrale sunt mai frecvente la copiii care poartă centura

Utilizarea necorespunzătoare a centurii de siguranță crește riscul de producere a leziunilor grave la copiii implicați în accidente auto. Leziunile datorate centurii de siguranță ar trebui să-i atenționeze pe medici să caute semnele și simptomele unor consecințe grave, în particular leziuni ale coloanei vertebrale care, de obicei, nu sunt vizibile imediat. Dacă medicul nu caută cu foarte mare atenție leziunile coloanei vertebrale, acestea pot trece neobservate cu consecințe dezastruoase pentru sănătatea copilului. În cazul unui accident rutier, leziunile provocate de centura de siguranță, precum contu-ziile și juliturile, ar trebui să-l facă pe medic să caute și alte leziuni, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale (leziuni ale măduvei spinării sau fracturi și tasări vertebrale) și leziuni intraabdominale. O echipă de cercetători de la Temple University School of Medicine and Hospital, SUA a concluzionat în urma analizei fișelor medicale ale copiilor implicați în accidente rutiere din ultimii 10 ani, că acei copii care purtau necorespunzător centura de siguranță au avut un risc crescut de apariție a „sindromului centurii de sigu-ranță”, un complex de leziuni la nivelul coloanei vertebrale și abdomenului. Accidentele auto, cea mai comună cauză de rănire și deces la copii, sunt de asemenea cea mai comună cauză de leziuni medulare la copii și adolescenți. Băieții sunt mai frecvent afectați decât fetele și incidența crește cu vârsta. Copiii cu vârsta între patru și opt ani sunt cel mai frecvent afectați din cauza utilizării necores-punzătoare a centurii de siguranță. Tratamentul ideal al leziunilor medulare posibile la copil trebuie început de la locul accidentului cu stabilizarea corespunzătoare și transportul adecvat al victimei. Dacă un copil cu fractură vertebrală nu este stabilizat corespunzător, mișcările la nivelul leziunii pot determina agravarea leziunii medulare. În general, centura de siguranță și dispozitivele de reținere trebuie ajustate în funcție de vârstă, greutate și înălțimea copilului.