Lexus porneşte revoluţia silenţioasă

Lexus pornește revoluția silențioasă

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lexus uimește, din nou, piața auto, cu un model, menit să spargă tiparele confortului, calității, dar mai ales pe cele ale protecției mediului. Noul Lexus CT 200h este prima compactă din gama mărcii, care marchează, practic, introducerea primului hibrid integral din segmentul premium compact. Așa cum ne-a obișnuit Lexus la toate modelele, și de data aceasta constructorul nu a făcut niciun compromis în ceea ce privește calitatea, confortul și rafinamentul, păstrându-și identitatea elitistă. Noul CT 200h beneficiază de sistemul Lexus Hybrid Drive, care, cu cele două surse de putere cu propulsie integral hibridă, asigură atât performanțe de mediu deose-bite, cât și un caracter sportiv și agil. Cu o putere totală de 136 CP, CT 200h accelerează de la 0-100km/h în 10,3 secunde și atinge o viteză maximă de 180km/h. Toate aceste performanțe sunt posibile cu un consum de combustibil remarcabil - doar 3.8l/100km și un impact asupra mediului cu mult redus: 87g/km emisii de CO2. Astfel, Lexus Hybrid Drive generează emisii de noxe ale căror valori sunt de peste 50 ori mai mici decât cele ale unui motor diesel de o putere similară. În plus, atunci când rulează exclusiv în modul electric, pe o distanță de doi km și cu o viteză de 45km/h emisiile sunt zero. Prin intermediul selectorului pentru modul de conducere, șoferii pot opta între două stiluri de conducere, dinamic și relaxat. Pentru pasionații de șofat, în modul SPORT, CT 200h oferă un răspuns mai prompt al direcției și o senzație superioară a accelerației și a agilității. Ca o caracteristică de casă a Lexus, și noul model CT 200h oferă un nivel superior al silențiozității, beneficiind de o reducere semnificativă a zgomotului și vibrațiilor, fapt ce-i asigură poziția de lider de clasă inclusiv în privința valorilor fonice în habitaclu și la exterior. Responsabilitatea față de mediu a reprezentat un deziderat inclusiv în alegerea materialelor folosite la construcția mașinii: de la sistemul de aer condiționat cu funcționare economică și scaune încălzite pro-active, la iluminare preponderent pe bază de LED, sistem audio cu amplificator eficient energetic, boxe din cărbune de bambus, utilizare extensivă a unor materiale de proveniență bio. Costuri minime, confort maxim Costul total al deținerii este unul extrem de avantajos: de la taxa de primă înmatriculare zero, la consumul extrem de mic de combustibil și până la costurile foarte reduse de întreținere. Fără a avea demaror, alternator, ambreiaj sau curele de antrenare, trenul de rulare integral hibrid a fost creat special pentru o durabilitate ieșită din comun. Cu o garanție de cinci ani sau 100.000km, bateria lui CT 200h este concepută pentru o durată de viață egală cu cea a mașinii. Datorită faptului că sistemul de frânare regenerativă controlată electronic generează primii 50% din întreaga forță de frânare, sistemul de frânare al lui CT 200h demonstrează o remarcabilă longe-vitate a componentelor. Astfel, durata de viață a plăcuțelor și discurilor de frână la CT 200h este de două sau chiar de trei ori mai mare decât cea a unui automobil similar cu propulsie convențională. În plus, Lexus oferă cinci ani garanție, cu mult peste orice altă perioadă de garanție oferită în segmentul premium din România la ora actuală. „Lexus CT 200h este mai mult decât un lider autentic al categoriei de mașini eco în clasa compactă premium. Este o mașină revoluționară, care definește noi standarde ale acestei categorii; este o ilustrare magistrală a principiului „puterii fără compromisuri” care stă la baza fiecărui automobil hibrid al mărcii Lexus”, a declarat Anca Dumitrescu, Senior Brand Manager Lexus. Patru variante de echipare Creat pentru clienții cu respect pentru mediu, dar care nu doresc să renunțe la propriile standarde, CT 200h este o nouă cale de acces către marca Lexus și va aduce un nou grup de clienți tineri acesteia. Mașina este oferită în patru variante de echipare, de la versiunea Eco - ce se concentrează pe un minim de dotări și performanțe ecologice de vârf - până la varianta de echipare Luxury, dotată cu tapițerie din piele, sistem de navigație cu senzori de parcare și cameră, sistem audio Mark Levinson și tot ceea ce și-ar mai putea dori un client premium. Mai multe informații și oferte pentru noul Lexus puteți găsi la TOYOTA Constanța DN 3, Zona Palas-CFR, parcela A903/17 Constanța, ROMÂNIA Tel.: +40374.200.070 sau pe www.toyotaconstanta.ro.