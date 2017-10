Leonard Doroftei, implicat într-un accident auto

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul Leonard Doroftei a fost implicat, vineri seară, într-un accident rutier pe DN 6, în județul Mehedinți, șoferul autoutilitarei care a lovit mașina pe care o conducea pugilistul, plecând de la locul accidentului."Mergeam prin tunel. M-am intersectat cu o mașină, am auzit poc. Mi-am dat seama că mă înțeapă ceva când conduceam și m-am întors în stânga, geamul era spart, nu mai aveam oglindă. Am mers puțin mai în față, am oprit, am anunțat Poliția că așa e normal. Au venit și doctorii, s-au uitat, mi-au făcut control. Sunt câteva cioburi care au sărit dar în rest, nu am nimic. Veneam dinspre Drobeta Turnu Severin. Mă duc spre Reșița, unde este Campionatul Național de Box", a declarat Leonard Doroftei, imediat după accident, transmite corespondentul MEDIAFAX.La fața locului a fost trimisă o ambulanță, dar sportivul nu a avut nevoie să fie transportat la spital. Leonard Doroftei le-a spus polițiștilor că șoferul autoutilitarei care l-a agățat în trafic nu a oprit, ci și-a continuat drumul, scrie realitatea.net.