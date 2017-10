Legume crude sau sub formă de suc?

Ştire online publicată Duminică, 10 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru îmbunătățirea sănătății, o modalitate este să te asiguri că mănânci multe legume proaspete. Problema este că nu oricine poate mânca legume crude. Transformarea în sucuri este o cale excelentă de a obține o cantitate suficientă de legume proaspete. Există multe feluri de legume excelente pentru suc datorită nutrienților ce întăresc sănătatea.Legumele și fructele recomandate sunt asparagusul, frunzele de sfeclă, conopida, varza verde și roșie, țelina, pătrunjel, spanac, roșii, castraveți, dovlecei etc. Pentru a da un gust bun sucurilor, poți adăuga nucă de cocos, lime, merișoare etc. Cei ce nu pot mânca legume crude ar trebui să le încerce sub formă de suc.