Legenda mărţişorului românesc, tălmăcită în graiul lumii turcice

Legenda mărțișorului românesc, tălmăcită în graiul lumii turcice

A primit primul mărțișor în urmă cu 10 ani, iar de la venirea în România sărbătorește deopotrivă venirea primăverii atât pe 1 Martie, dar și de Nevruz, sărbătoarea tradițională a lumii turcice care vestește trezirea naturii la viață după iernile geroase. Soția consulului general al Turciei la Constanța, Derya Agca, a fost, ieri, gazdă pentru reprezentantele comunităților turcă și tătară din Dobrogea. Aflată în România de aproape patru ani, Derya Agca a îndrăgit multe dintre tradițiile specifice meleagurilor mioritice, printre care și mărțișorul. În acest sens, Derya Agca a organizat ieri o întâlnire cu turcoaicele și tătăroaicele cu scopul de a marca venirea primăverii, după obiceiul românesc. Derya Agca le-a dezvăluit oaspeților și primul ei contact cu… mărțișorul. Se întâmpla acum 10 ani când era la studiile de master în Bulgaria și când a primit și primul mărțișor. Tot atunci un profesor i-a istorisit și legenda mărțișorului. „L-am întrebat de ce șnurul roșu cu alb și mi-a spus că îmbinarea celor două culori vine de la o pasăre care vine în Bulgaria, dinspre România, vestind venirea primă-verii. Este vorba de barza care are penajul alb și ciocul roșu. Tot profesorul meu mi-a mai spus și că cine vede pentru prima dată acea pasăre zburând în luna martie trebuie să își pună o dorință care cu siguranță i se va îndeplini. Aceasta este povestea pe care am aflat-o eu în urmă cu 10 ani. În primul an când ne-am stabilit în România, am stat toată luna martie cu ochii pe cer pentru a prinde în zbor acea pasăre misterioasă care aduce primăvara aici. Tot de când am venit aici, sărbătoresc deopotrivă venirea primăverii atât pe 1 Martie, cât și de Nevruz, sărbătoarea noastră tradițională în Turcia care vestește venirea acestui anotimp plin de viață” - cu această poveste a debutat, ieri, sărbătoarea primăverii în rândul comunităților turcă și tătară din Dobrogea. Pe 21 martie, turcii și tătarii vor sărbători și ei, după propria tradiție, venirea primăverii. Este sărbătoarea cunoscută sub numele de Nevruz, veche de peste 5.000 de ani și este specifică întregii lumi turcice.