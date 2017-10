Legătura dintre chelie şi propolis

Legătura dintre chelie și propolis

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry, propolisul ar putea fi o soluție contra căderii părului. Era momentul unor vești bune în această direcție, din moment ce un bărbat din trei, cu vârsta de 30 de ani, și un bărbat din doi, cu vârsta de 50 de ani, suferă de calviție. Potrivit http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa.ro, primele teste au fost efectuate pe rozătoare, dar ar putea fi extinse, reprezentând o soluție pentru bărbații cu chelie. Iată ce experimente au făcut cercetătorii de la Universitatea Hokkaido (Japonia): au ras ori au epilat rozătoarele, după care au procedat la aplicații de propolis pe piele. Nu numai că le-a crescut părul, dar acest lucru s-a întâmplat mult mai repede, comparativ cu rozătoarele care n-au beneficiat de propolis. Mai mult, s-a înregistrat și o mărire a numărului celulelor implicate în creșterea firului de păr.Ce este propolisulPropolisul este un amestec valoros de secreții provenite de la albine și de seve pe care acestea le colectează de pe frunze, ramuri etc. Albinele folosesc propolisul pentru a astupa fisuri, a elimina microorganismele străine stupului și a izola cadavrele micilor animale care au pătruns în stup și care sunt imposibil de evacuat. Propolisul are proprietăți antibacteriene, antifungice (contra micozelor), antiseptice, antiinflamatoare și este recunoscut pentru capacitatea de întărire a sistemului imun. Și pentru că are proprietăți antiinflamatoare, propolisul ar putea bloca și căderea părului, explică Ken Kobayaskico, cercetător la laboratorul Universității din Hokkaido, coautor al studiului. Rezultatele sunt încurajatoare, deoarece, până acum, toate soluțiile se rezumau exclusiv la încetinierea căderii părului, dar nici una nu rezolva problema creșterii părului.Forța propolisuluiCristina Mateescu, doctor biochimist, directorul Institutului Român de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, precizează că propolisul dispune de o puternică acțiune antibiotică, în stare să inhibe creșterea stafilococului auriu, sporește activitatea antistafilococică a unor antibiotice de sinteză ca streptomicina, eritromicina și amoxicilina. Propolisul este recomandat în tratamentul candidozei, al tricomoniazei, în răni, arsuri, infecții respiratorii etc.IMPORTANT! Înainte de abordarea unui tratament cu propolis este necesar avizul medicului specialist.