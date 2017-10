Lecţii eco la Insterstate Tour, în Club Gossip din Costineşti

Lecții eco la Insterstate Tour, în Club Gossip din Costinești

Interstate Tour, adică Markus Homm și Mihai Popoviciu, se oprește astăzi în Club Gossip din Costinești, după ora 22,00. Cu ocazia evenimentului, tinerii voluntari ai ONG Mare Nostrum vor informa turiștii prezenți la evenimentul Warm Yourself Up 2.0 - Interstate Tour din Club Gossip Costinești despre ce înseamnă atitudinea eco(logistă). „Voluntarii Mare Nostrum nu vor veni cu mâna goală, ci vor împărți materiale promoționale și mici cadouri pentru cei care știu cele mai multe lucruri despre colectarea selectivă, reciclare, dar și informații despre proiectele Mare Nostrum”, a declarat Ramona Crângașu, responsabil PR al organizației ecologiste. Markus Homm are o combinație de stiluri deep house și tech house, iar Mihai Popoviciu este considerat unul dintre cei mai inovativi producători est-europeni din muzica electronică de azi. Ca echipă, Homm și Popoviciu se concentrează pe un amestec, undeva între un minimal curat și un sunet Detroit. La eveniment va mixa și Oliviu, alături de alți invitați. Oliviu s-a consacrat în 2007, când a cântat în deschiderea lui Pagal, stilul său încadrându-se în zona minimal-tech cu influențe funky-house. În 2008, mixează în warm-up pentru DJ români - Adrian Eftimie, Prik, Kozo etc. și străini - MANDY, Frank Nova - Monoroom. Un an mai târziu este nominalizat pentru „Cel mai bun DJ debutant din România în 2008" la „Nights Awards 2009” și „Premiile muzicale beatfactor.ro”, lucru care îi aduce un plus de notorietate în rândul clubberilor.