Lecţii de bucătăreală vegetariene şi raw vegane în faţa oamenilor

La hipermarketul Cora din City Park

Lecții de bucătăreală vegetariene și raw vegane în fața oamenilor

După aproape 10 ani de experiență și educare în regulile vieții vegetariene și raw vegane, Mr C in love (Ciprian Lepădatu) aduce pe piața românească un nou concept de detoxifiere: mâncare, sportși psihologie.Sub sloganul „Folosiți produse cât mai naturale! Învățați să gătiți cât mai ușor!”, sâmbătă, 8 iunie, la hipermar-ketul Cora din cadrul City Park Constanța, s-a desfășurat o interesantă acțiune cu demonstrații culinare din ingrediente cât mai naturale, dar și cu prezentare de asemenea pro-duse. Sufletul acțiunii a fost „bucă-tarul iscusit” Ciprian Lepădatu, care ne-a explicat că, prin acest concept, se încearcă o educare a copiilor și adulților cu privire la tehnicile de bucătăreală cu preparate ușor de făcut și cât mai naturale.Cel puțin o demonstrație la două săptămâniPractic, este vorba despre un proiect pe care Cora l-a demarat săptămâna trecută și care va continua minimum o dată la un interval de două săptămâni, în aceeași locație și la aceeași oră, respectiv 12,30.„Principiul pe care mergem, lăsând la o parte cât de important este să ne hrănim cât mai natural și cât mai puțin preparat termic, vizează educarea oamenilor cu privire la preparatele fără zahăr. Evident, în principal, este vorba despre dulciuri. Iar acest program credem că este foarte important pentru public, în general, dar și pentru cei care suferă de diverse afecțiuni, precum diabetul, bolile digestive, cardiovasculare etc. La acțiunea de sâmbătă, de exemplu, a venit o domnișoară care avea probleme dermatologice. Tânăra a impresionat pe toată lumea cu informațiile ei culinare, dar și cu dorința de a aplica aceste cunoștințe acumulate în timp” - ne-a povestit Ciprian Lepădatu.Lecții de gătit în fața oamenilorAcțiunea a ajuns la sufletul participanților întrucât nu au asistat la recomandări teoretice. Practic, bucătarul iscusit, fără a se erija într-un nutriționist, i-a învățat pe cei prezenți să gătească: „Noi nu dăm lecții de nutriție sau de medicină, ci încercăm să-i învățăm pe oameni să gătească simplu și rapid, după regulile vieții vegetariene și raw vegane, deci din preparate cât mai naturale, care nu sunt pregătite la foc” - a continuat Ciprian Lepădatu, care a simțit nevoia să ne spună cât de tare i-a impresionat pe toți un copil de circa 10 ani, care a făcut mâncare cot la cot cu organizatorul demonstrației. Interesant este că, pentru meniul preparat… în direct, micuțul nu a trebuit să folosească o ustensilă atât de importantă din bucătărie, precum cuțitul. Dând dovadă de reale abilități, băiețelul a participat efectiv la prepararea unei creme de migdale cu ciocolată și diferite fructe, dar și a unui tort de măr cu morcov și fulgi de ovăz.Fără proteine animaleO altă latură interesantă a acestor lecții de bucătăreală este aceea că nicio rețetă nu include proteine de origine animale. Practic, se merge pe ingrediente naturale gen legume, fructe, nuci și semințe, fără carne, ouă sau brânză. Iar cei prezenți au ocazia să vadă cum se gătește și să participe direct la prepararea mâncărurilor vegetariene. Oamenii au fost impresionați să vadă cât de simplu se prepară un pate de linte, ale cărui calități cunoscătorii le apreciază și, în plus, doresc să transmită și altora asemenea mesaje.Invitație pe Facebook!Cei interesați de mâncarea vegetariană și raw vegană sunt invitați la Mr C in love și pe Facebook, indiferent dacă au sau nu cont.