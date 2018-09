Laureaţii Festivalului Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa

Laureații Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța

Gata! Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC) a ajuns la final.În perioada 1-8 septembrie, constănțenii au putut viziona o mulțime de spectacole și au avut ocazia să îi aplaude pe câștigătorii premiilor festivalului organizat de Asociația „Art Society Center” și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.La final, nominalizările au fost numeroase. Ca urmare, la CIFF, adică la categoria film independent, noua secțiune care a venit, anul acesta, să întregească conceptul FITIC, a câștigat cele mai bune scurtmetraje. Acestea sunt „Humans in frame”, „Ofițer” și „Reve General”. La categoria Cel mai bun lungmetraj, câștigătoare au fost „Dance Hall Land” - Italia, „Looking for Zion” - Germania și „12 Thesis” - Germania. România a fost capabilă, în schimb, să realizeze unul dintre cele mai bune documentare, „Olteanca”, alături de „Călărași”, peliculă realizată de Republica Moldova” și „The Cultural Journey to Timbuktu” - Mali.La categoria „Blue Theatre Independence”, secțiunea Teatru Independent, cei mai buni actori au fost Liviu Cheloiu, Tavi Costin și Cristian Bota.La categoria Cea mai bună actriță, au fost nominalizate Marcela Motoc, Dana Voicu și Anca Bejan, iar la Cel mai bun regizor, premiații au fost Lia Bugnar, Puiu Șerban și Matei Lucaci-Grunberg. Potrivit organizatorilor FITIC, s-a hotărât că cele mai bune spectacole sunt „Șase din 49”, „Cai putere” și „Constelații”. Printre câștigători, s-au aflat și cei mai buni coregrafi, respectiv Daniel Alexandru Dragomir, Oana Mureșan și Mariana Gavriciuc.La categoria „Blue Theatre Independence”, secțiunea Concurs de dramaturgie contemporană, s-au situat pe primele locuri piesele „Biroul oglinzilor pierdute”, „Ultimul tren spre casă” și „Ava”. La aceeași categorie, premiul pentru estetică vizuală le-a revenit lui Bogdan Tănase, Alexandrei Holban și Mihnea Irimia.★ ★ ★Alte nominalizări au fost făcute la categoria „Red Theatre Revolution University Contest”, pentru „Slugă la 5 stăpâni” - UNATC „I.L. Caragiale” și „Paraziți” - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași. Spre fericirea tuturor, la categoria „Seathre High School Contest”, trupa „Paradigme” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța a ocupat primul loc cu piesa „Hamlet”. Alături de acești tineri, s-au aflat și cei din trupa de teatru Gestual „Necuvinte”, de la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” din București, dar și trupa „Ceva”, de la Liceul „Vasile Conta”, și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț.