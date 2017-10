Lamborghini şi Ferrari se întrec în staţiunea Mamaia

Lamborghini și Ferrari se întrec în stațiunea Mamaia

Ca în fiecare an, cele mai tari mașini pot fi văzute în parcarea Hotelului Rex din Mamaia. Chiar și dealerii producătorilor de lux ar fi invidioși. Un Lamborghini galben atrage privirile tuturor cu forța unui magnet uriaș. Indiferent de vârstă, toată lumea o studiază cu atenție, iar tinerii nu ezită să se fotografieze alături de bijuteria pe patru roți. Cum un astfel de bolid costă aproximativ 200.000 de euro, ocazia nu trebuie ratată. O altă piesă de rezistență este un Mercedes SLR McLaren. Are sub capotă un motor puternic, de 626 cai putere, prinde viteza maximă de 334 km / h și atinge suta în numai 3,8 secunde. Prețul este pe măsură: peste 400 de mii de euro. Doi puștani, în mod precis pasionați de cursele de Formula 1, se înghesuie să pozeze un Ferrari. Cum constructorii l-au dotat cu o capotă transparentă, motorul este „la vedere”. „E al lui Gică Popescu”, își dă cu părerea unul dintre adolescenți. „Nu cred, Popescu l-a vândut”, îl contrazice tovarășul său de vacanță. Pe lângă cele trei limuzine de colecție, restul automobilelor pălesc. Nici impozantele SUV-uri nu salvează situația, în jurul BMW-ului X5, a Nissan-ului Pathfinder sau a Land Rover-ului mișunând destul de puțini turiști. Dacă doriți să vedeți aceste „minuni” pe patru roți, cel mai bine este să faceți o plimbare de seară, în zona Rex. Șansele de a le vedea și pe însoțitoarele de bord vor crește proporțional… *** Nici bykerii nu se lasă mai prejos. Cele mai multe dintre motocicletele care ajung pe litoral sunt cele de viteză, care creează și cele mai multe probleme polițiștilor de la Rutieră. Relu Udrea este din București și și-a adus prietena în șa, pe autostradă, gonind cu al său Kawasaki ZX6-R pe alocuri chiar și cu 200 km / h. Ocupat cu afacerea de pe Lipscani, se mulțumește doar cu turismul de week-end, iar motocicleta este elementul de bază. În față la Hotel Doina, am întâlnit un alt motociclist, dar din altă cate-gorie. Încalecă un Harley Davidson și echipamentul de piele neagră nu-i lipsește. Mușchii? La vedere!