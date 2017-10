La schi în Bulgaria. Bansko, cea mai luxoasă staţiune

La schi în Bulgaria. Bansko, cea mai luxoasă stațiune

Sâmbătă, 19 Octombrie 2013

Bansko, situată la 160 km de Sofia, este cea mai modernă stațiune de schi din Bulgaria, bucurându-se de cel mai bun centru de profil din Europa Centrală și de Est.În ultimii ani, s-au investit câteva milioane de euro pentru a moderniza pârtiile de schi din această stațiune. Bansko se bucură de zăpadă din plin, având cel mai lung sezon de schi (de la jumătatea lui decembrie la jumătatea lui mai). În ultimii ani, stațiunea a fost supusă unei masive investiții, construindu-se noi hoteluri și multe facilități pentru iubitorii de schi. Chiar lângă telecabină se dezvoltă o stațiune nouă, cu hoteluri luxoase și apartamente de vacanță. Orașul Bansko este situat în apropierea râului Glazane, în partea nord-estică a piciorului Pirin, chiar sub cea mai înaltă și mai frumoasă parte a muntelui.Orașul Bansko este situat la 925 m altitudine, iar zona de schi se întinde între 2.000 și 2.600 m altitudine.Lungimea totală a pârtiilor este de 65 km (reamintim că nicio stațiune de schi din România nu totalizează o astfel de lungime a pârtiilor). Deși stațiunea este cunoscută în întreaga lume de numai 10 ani, ea poate oferi o mulțime de lucruri turiștilor care o vor vizita. Sezonul de schi se prelungește destul de mult, grație celor 44 de tunuri de zăpadă care asigură zăpadă pe majoritatea coastelor muntelui Pirin. În plus, există și 12 vehicule care se ocupă cu întreținerea pârtiilor. Urcarea pe pârtii le este asigurată turiștilor de opt telecabine Dopplemayer cu scaune, 4 telescaune Dopplemayer, 3 telescaune Poma, 7 teleschiuri și 10 teleschiuri pentru copii.Lungimea totală a echipamentului de instalații pe cablu din stațiune este de 26 km. Accesul către instalațiile pe cablu se face pe baza unei cartele destul de ieftine de la SchiData. Turiștii se pot informa non-stop în legătură cu condițiile atmosferice, cu ajutorul panourilor situate la stația de plecare cu telecabina. Stațiunea are pârtii de slalom și slalom uriaș, dar și pârtii neamenajate cu o lungime totală de 5 km.De curând s-au inaugurat două noi pârtii de schi, iar pentru iubitorii de sporturi extreme există zona așa numită „Parcul de distracții”. Una dintre noile pârtii unește Platoto de Jelezen, iar cealaltă Kolarschi de Banderishka Polyana.Stațiunea oferă un bonus schiorilor: pârtia cu nocturnă, care se întinde de la Banderishka Polyana până în oraș, având o lungime de 7 km. Nocturna funcționează între orele 18.30 și 21.30 pe mai multe piste special amenajate.