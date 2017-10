La restaurantul Hotelului Doina, preţurile au intrat la apă!

La restaurantul Hotelului Doina, prețurile au intrat la apă!

Pentru turiștii aflați în vacanță pe litoral, dar și pentru constănțenii care vor să se relaxeze seara, după o zi de alergat pe teren sau de muncă la birou, Mamaia este prima opțiune. Odată ajunși în stațiune, vă sfătuim să faceți o escală și la restaurantul Hotelului Doina, unde veți avea parte de o mare surpriză. „Am venit în întâmpinarea turiștilor, pregătind o gamă largă de produse, la cele mai mici prețuri. Concret, la restaurantul nostru, turiștii vor plăti mai puțin decât ar face-o la terasele de pe faleză. În plus, calitatea este garantată, iar acest aspect este foarte important. Serviciul este a la carte, tot personalul e instruit și în permanență la dispoziția oaspeților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Ivănescu, directorul economic al Hotelului Doina. Am intrat în restaurant și ne-a plăcut ceea ce am văzut. Localul arată bine, este luminos și spațios, iar pentru un prânz consistent trebuie să plătești mai puțin de 20 de lei. Bucătăria este mai curată decât o farmacie, astfel încât calitatea produselor este garantată. Și copiii se simt foarte bine la Doina. Amplasat la numai 30 de metri de malul mării, hotelul dispune de un magazin de unde puteți cumpăra produse de sezon (salteluțe, colăcei, mitraliere de apă, jucării de plastic etc.), dar și suveniruri pentru cei dragi. Și în acest caz, prețurile sunt net inferioare celor practicate de agenții economici de pe faleză. Tot pe placul „kinderilor” este și sala calculatoarelor, cu acces la internet și vedere superbă la mare. În timp ce puștii se joacă de-a șerifii stelari sau se cred piloți de Formula 1, părinții lor se pot destinde la bar, savurând o bere rece, un cocktail sau o băutură răcoritoare. „Restaurantul este deschis pe întreaga perioadă a anului, fiind ideal pentru organizarea de nunți, botezuri și mese festive. Capacitatea este de 700 de locuri, iar ringul de dans, cât se poate de generos”, a explicat Elena Ivănescu.