La Mangalia, arta uneşte diaspora din toate colţurile lumii

La Mangalia, arta unește diaspora din toate colțurile lumii

Ediția 2007 a Festivalului „Callatis” are și o premieră absolută: Salonul Artiștilor români de pretutindeni, o idee lansată de Monica Zvirjinschi și preluată de organizatorii manifestărilor mangaliote. Salonul este o continuare a tradiționalelor întâlniri de vară ale reprezentanților din diaspora, însă, de această dată, „vedete“ nu mai sunt politicieni, guvernanți, ci ARTA. În spațiul generos al Hotelului „President“, 25 de standuri ilustrează sugestiv câte un artist plastic, grafician, fotograf, scriitor român din Europa până în America, mulți dintre ei reveniți acasă după peste 10 ani. Evenimentul a fost deschis oficial de primarul Mangaliei, Zanfir Iorguș, Cornel Diaconu, producătorul festivalului, Monica Zvirjinschi și de prefectul Constanței, Dănuț Culețu, care a salutat ideea unei astfel de acțiuni. Sosiți la eveniment, reprezentanți ai comunităților românilor din diferite state ale lumii, s-au declarat deschiși unei astfel de colaborări culturale, deoarece, ani de-a rândul, mesele rotunde susținute și derulate în jurul autorităților române au rămas fără ecou. Potrivit acestora, în fiecare an discuțiile se reluau de la zero, iar adevăratele probleme ale comunităților au rămas până astăzi nerezolvate. Salonul artiștilor români de pretutindeni, însă, ilustrează, elocvent, activitatea fiecărei comunități, precum și felul în care românii au izbutit, prin artă, să se afirme peste hotare. Un colț românesc în fiecare țară a lumii Standurile sunt deosebit de atractive, iar fiecare reprezentant al comunităților te întâmpină cu mare plăcere. A sosit la Mangalia Asociația ARTHIS, din Belgia, care se ocupă de integrarea persoanelor venite din Europa de Est și acordă o atenție sporită aspectului socio-cultural al acestora. Asociația organizează concerte, expoziții, seri de poezie. La Mangalia, la stand, sunt prezentate lcurările pictoriței de origine română Anca Sevtov, absolventă a Institutului de Arte „Nicole Grigorescu”, din București. Editura Victor Frunză își prezintă, la stand, activitatea. Editura a fost înființată în anul anul 1982, în orașul Aahus, Danemarca, fiind, la acea vreme, prima instituție româ-nească de exil. La salonul de la Mangalia prezintă în special lucrări cu un pronunțat caracter militant, împotriva comunismului. Doru Novacovici este un fost deținut politic, condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru „crima de uneltire contra ordinii sociale“, fiind refugiat în Franța în anul 1978. A intrat în atenția presei internaționale pentru „cea mai lungă și mai importantă manifestare publică împotriva regimului comunist din România“, organizată în anul 1979, la Paris. La Mangalia, prezintă volumul „Căderea tiraniei“. Grupul Tendances reunește trei pictori de origine română - Monia, Valentine Anesia și Valentin Ionescu, cu trei stiluri diferite, expozanți în Germania, SUA, Franța. Geo Goidaci este sculptor, creator de grafică digitală și instalații multimedia. Este originar din Transil-vania, iar din 1984 este resident în Germania, unde desfășoară o activi-tate artistică și pedagogică intensă. Vasile Bedreaga este original din Cluj, iar în prezent are o școală particulară de artă în Germania. Multe dintre lucrările sale se află în colecții particulare și galerii din toată lumea. Emil Ciocoiu este reprezentatul Asociației Germano-română AGERO - Germania. Crează simboluri pentru marile religii ale lumii, iar toată creația sa este o odă închinată libertății. Visul Cameliei Mirescu a început la București și a continuat de 20 de ani la Roma. A revenit în țară după 9 ani și oferă publicului roman prilejul de a vedea o serie de lucrări de o sensibilitate aparte. 