Sinuciderea unor angajați ai producătorului de gadget-uri pentru Apple duce la creșterea salariilor

La Foxconn, nefericirea unora face fericirea altora

Compania Foxconn, care produce gadget-uri pentru mari producători internaționali precum Apple, Dell și HP, a anunțat oficial că va crește în medie cu 30% salariile muncitorilor din China, scrie Financial Times, citată de HotNews.ro. Pe de altă parte, Steve Jobs, șeful Apple, spune că fabricile Foxconn arată bine, au restaurante, săli de cinema și piscine și nu sunt ateliere unde oamenii sunt puși la munci grele, scrie AFP. Totul se întâmplă pe fondul scandalului legat de faptul că zece angajați s-au sinucis anul acesta la fabrica din Longhua. Hon Hai Precision Industry, grupul care deține Foxconn, a anunțat că va mări salariile lucrătorilor cu 30%, pentru a reflecta creșterea medie a prețurilor în China, dar și pentru a crește respectul de sine al angajaților și eficiența lor. Zece muncitori de la uzina din Longhua a Foxconn s-au sinucis în acest an, iar companii precum Apple, Dell și HP s-au sesizat și vor investiga condițiile de muncă de la companie. Se pare că asupra muncitorilor se exercită o presiune care pentru unii devine insuportabilă, iar condițiile în care oamenii muncesc sunt deosebit de grele. Salariul de pornire al unui muncitor este de circa 130 - 140 dolari/lună, dar se pare că unii reușesc să scoată dublu, lucrând însă multe ore suplimentare. Șeful Apple, Steve Jobs, a subliniat însă că fabricile Foxconn nu sunt ateliere unde oamenii sunt puși la munci grele: „Dacă mergi acolo, vezi că e o fabrică, însă, Doamne!, au restaurante, săli de cinema, spital și piscine. Pentru o fabrică e chiar drăguț“. Jobs a mai spus că Apple investighează cele întâmplate la Foxconn, dar a adăugat că probabil mulți tineri veniți din sate sărace sunt copleșiți când intră în aceste noi fabrici și le e greu să fie departe de rude. Foxconn are 800.000 de angajați în China, cei mai mulți în provincia sudică Shenzen, care a devenit un pol tehnologic. Tendința a fost însă ca o bună parte din companiile IT să crească salariile muncitorilor chinezi, însă e clar că scandalul sinuciderilor va accelera timpul în care se vor face creșterile. Mulți lucrează zilnic 12 ore, șase zile pe săptămână pentru a asambla gadget-uri precum iPhone pe care cu greu și le-ar putea permite.