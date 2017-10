La copii, gripa se tratează fără antibiotice

E sezonul gripei, iar copiii nu sunt nici ei la adăpost de viruși. Chiar dacă, potrivit specialiștilor, prichindeii nu se pricopsesc foarte des cu o astfel de răceală, riscul nu este exclus. Iar simptomele sunt destul de neplăcute, nemaipunând la socoteală că ar putea apărea complicații destul de serioase. Gripa este produsă de un virus respirator care poate fi de trei tipuri: A, B și C. Epidemiile obișnuite sunt cauzate de virusurile A și B. Fiecare are diferite subgrupe sau tulpini. Așa se explică de ce, în fiecare an, virusul care produce majoritatea îmbol-năvirilor de gripă este ușor diferit. Indivizii cu mare risc pentru gripe serioase sau complicate pot să facă gripă în fiecare an. „În general, copiii cu vârste cuprinse între patru și cinci ani nu prea se îmbolnăvesc de gripă. Mai pot apărea cazuri la cei care au și alte afecțiuni legate de aparatul respirator”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medicul pediatru Corneliu Neagoe. Cu toate acestea, copiii prezintă un risc înalt de apariție a complicațiilor gripei. Primul semn – febra mare Simptomele gripei sunt mai severe decât în cazul răcelii și se instalează brusc. Copilul prezintă stare generală alterată și febră mare (peste 39 grade Celsius), dureri de cap, uneori apar și frisoane, dureri de mușchi, tuse seacă, nasul curge, copilul nu este vioi. Gripa durează mai mult decât virozele (între două săptămâni și două luni). Medicul poate constata că micuțul a făcut și roșu în gât și tușește. Tusea persistă chiar și patru săptămâni. Printre complicațiile gripei se numără sinuzita și pneumonia. „Copilul trebuie examinat de pediatru dacă febra durează mai mult de șapte sau opt zile și apar complicații și trebuie ținut în repaus la pat și în permanență hidratat”, recomandă dr. Corneliu Neagoe. Vaccinul - prima metodă de prevenție Cea mai bună metodă de prevenție a gripei este efectuarea vaccinului antigripal anual. Vaccinul antigripal nu conține tulpini virulente active vii, ci tulpini inactivate care se administrează injectabil. Imunizarea este aprobată la copiii peste șase luni, inclusiv la cei sănătoși și la cei cu boli cronice. Toți copiii între 6 și 23 de luni ar trebui vaccinați din cauza riscului crescut de complicații la această categorie de vârstă. Există și vaccin antigripal nazal și conține tulpini slăbite de virus. Aceste tulpini de obicei nu determină apariția gripei pentru că și-au pierdut virulența, dar uneori pot determina dezvoltarea gripei. Numai copiii mai mari de 5 ani pot primi vaccin antigripal sub formă de spray nazal, la copiii sub vârsta respectivă acesta fiind contraindicat. Cea mai bună perioadă pentru vaccinare este între octombrie și noiembrie. Copiii care sunt vaccinați pentru prima oară primesc două doze la interval de o lună. La două săptămâni după vaccinare se dezvoltă anticorpii care sunt protectori împotriva infecției. Vaccinul anti-gripal nu oferă protecție împotriva bolilor asemănătoare gripei determinate de alte virusuri. Fără antibiotice Gripa trebuie tratată simptomatic. „În niciun caz nu este nevoie de antibiotice pentru că acestea sunt ineficiente împotriva gripei. Copilul trebuie să primească foarte multe lichide, alimentație ușoară și să stea cât mai mult în pat, iar pentru febră se administrează antitermice”, precizează medicul pediatru. În camera copilului este bine ca aerul să se umidifice pentru a-l face mai ușor de respirat. De asemenea, este foarte important ca nasul să fie curățat bine înainte de masă sau de culcare. În majoritatea cazurilor orificiul nazal este obstruat de mucusul uscat, iar suflarea nasului nu-l poate îndepărta. Pentru a fluidifica mucusul se folosesc picături nazale cu apă salină. Isteria momentului - gripa porcină În ceea ce privește isteria momentului, gripa porcină, medicul pediatru Corneliu Neagoe recomandă evitarea aglomerațiilor și izolarea la apariția primelor semne de boală. „Este o greșeală să mergem la camera de gardă pentru că, în cazul în care nu este vorba despre gripă porcină, o putem contracta de acolo. Cel mai bine ar fi să sunăm medicul de familie și acesta va hotărî ce e de făcut. De asemenea, în creșe, grădinițe, școli, triajul trebuie făcut temeinic, cu izolarea imediată a persoanelor cu simptome specifice”, a mai precizat dr. Corneliu Neagoe.