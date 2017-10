La ce trebuie să ne uitam atunci când luăm o maşină folosită

La ce trebuie să ne uitam atunci când luăm o mașină folosită

Ştire online publicată Marţi, 30 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când cumpărăm o mașină la mâna a doua șansele de a fi înșelați în legătură cu adevărata stare a autoturismului cresc considerabil. Asta deoarece, în România, există adevărate rețele de „samsari“ care aduc mașini făcute praf din afară, le cosmetizează, iar apoi le vând ca „mașini întreținute, ținute în garaj“ și conduse de o doctoriță, dacă se poate. Cei de la www.4tuning.ro au stat de vorbă cu câțiva profesioniști ai pieței de mașini SH pentru a afla la ce trebuie să te uiți atunci când vrei să cumperi o mașină folosită.1. Anunțuri mincinoase. Sunt două feluri de anunțuri mincinoase - cele care ne fac să stăm acasă și cele care ne fac să mergem să vedem mașina. Un anunț cu fotografii, din care îți poți da seama ușor de opțiunile mașinii, dar care nu se pupă cu descrierea, este un anunț care te face să stai acasă. Al doilea caz este atunci când pozele și textul corespund și, aparent, mașina pare ok. Mergem și o vedem. Ne putem da seama dacă mașina nu este tocmai ca cea din anunț, așa de „impecabilă”, urmărind următoarele aspecte.2. Seriile de șasiu și motor. Aceste două serii sunt de obicei necesare spre verificare la mașini mai „dubioase”, ca să zicem așa. Atunci când aveți impresia că ați găsit un pont, o mașină bună la bani puțini, trebuie să verificați neapărat aceste serii. Seria de șasiu se află sub capotă, în diferite locuri, depinde de mașină.3. Lovituri frontale. Dacă mașina a suferit vreun accident frontal major, avem toate șansele să ne dăm seama de asta. În primul rând, observăm lonjeroanele mașinii. Sunt două și se află în partea de jos, în spatele bării frontale. Dacă acestea sunt ruginite sau au urme de suduri, mașina a fost lovită destul de grav. Radiatorul - dacă pare nou, înseamnă că a fost schimbat. Și, normal, nu a fost schimbat degeaba... Chestii mai mărunte și de finețe sunt farurile - dacă au clemele rupte, dacă stau la linie, etc.4. Airbagurile. De obicei, în urma unei lovituri mai sănătoase, airbagurile sar. Problema este că un airbag sărit, nu e tocmai ușor de localizat. Sunt mașini care au capace în zona airbagurilor și pot fi ușor ridicate să vezi dacă mai este acolo cartușul de airbag. La volane, de obicei se schimbă cu totul în caz că a fost sărit, deci nu sunt probleme. În plus, la bord, trebuie cu atenție privit dacă sunt urme de reparație a crăpăturilor.5. Lovituri laterale. Îți poți da seama de loviturile laterale privind linia mașinii. Cum se aliniază ușile cu pragurile și plafonul, cum se închid ușile și dacă pragurile sunt drepte și au o îndoitură firească, originală. Nu e rău nici să batem din 5 în 5 cm cu degetul în praguri sau caroserie, unde suspectăm că a fost reparată - tabla sună într-un fel, chitul în alt fel.6. Rugina. În primul rând, rugina apare la praguri și la contraaripi. Dacă sunt niște pete de rugină, la suprafață, nu e problemă. Când însă sunt găuri ce necesită înlocuirea întregii piese, e mai grav. Locuri în care să ne uităm după rugină sunt: pragurile laterale (și pe sub mașină și la-teral), contraaripile față-spate, podeaua (sub mocheta originală și când mașina este pe ele-vator, din exterior), în portbagaj, compartimentul motor, marginile ușilor, aripile, etc. Un alt loc important este șasiul sau lonjeroanele (pentru mașinile fără șasiu) - dacă acestea sunt ruginite masiv, siguranța și stabilitatea mașinii este compromisă.7. Interiorul. La interior sunt doar câteva lucruri la care ne putem uita când cumpărăm o mașină. Este vorba de tapițerie, dacă este roasă, ruptă sau arsă de țigară, la bord să nu aibă crăpături, volanul să nu fie mâncat (dacă e de piele), fețele de uși să stea la locul lor fixe, fără să scârțâie sau să aibă joc, parbrizul să nu fie crăpat, mocheta să nu ascundă umezeală sau mucegai, etc. În general, un interior îngrijit se vede imediat.8. Opționale funcționale. Dacă mașina pe care vreți s-o cumpărați se bucură de ceva opțiuni, trebuie să le verificați. De exemplu, dacă mașina are AC sau Climatronic, dați-i drumul, băgați și rece și cald, setați toate direcțiile de băgat aer, la toate temperaturile. Dacă un climatronic nu funcționează, sunt slabe șansele că acesta să mai fie reparat. Veți auzi scuza cu freonul și că se încarcă în 10 minute.9. Mecanica. Dacă nu le aveți cu mecanica, este greu să vă dați seama de starea tehnică a mașinii și este ușor să fiți înșelați. Însă, chiar și pentru un necunoscător, sunt câteva linii mari în care se poate orienta: motor, cutie, articulații. Un motor bun, „în mințile lui”, cum zic vânzătorii, se aude frumos la relanti, nu vibrează, se turează bine și nu scoate fum alb deloc. Pentru transmisie, dacă este manuală, aceasta se verifică în mers, să nu cumva să sară dintr-o viteză și să intre în toate vitezele bine, fără să se audă vreun zgomot nefiresc. La automate, o problemă este că nu schimbă cum trebuie, adică bruschează când schimbă vitezele.10. Acte. Dacă mașina nu este înmatriculată, trebuie să avem grijă ca ea să aibă toate actele necesare înmatriculării în România. În cazul în care mașina este înmatriculată, trebuie să vă asigurați că are cartea de identitate, cu folia RAR și talonul original. În plus, pentru înmatriculare, mai este necesar și un certificat fiscal, fără de care, noul proprietar nu o va putea înscrie la circa financiară și, ulterior, la poliție. (sursa: www.4tuning.ro)