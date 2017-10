La Bucureşti, festival de film al Mării Negre

La București, festival de film al Mării Negre

Romania Internațional Film Festival se desfășoară între 27 septembrie și 7 octombrie, la Sala Union a Cinematecii Române, la Muzeul Țăranului Român și în Clubul Fabrica.Festivalul este organizat pe secțiunile competiționale „CineBlackSea”, „Woman in Cinema” și „Docs & Shorts”. „CineBlackSea” impune festivalul drept singurul eveniment cinematografic care promovează cineaști est-europeni din zona Mării Negre. Astfel, în competiția de anul acesta au fost selecționate - pentru a fi difuzate în premieră în România - nouă lungmetraje de ficțiune, producții din 2011 și 2012 , reprezentând cinci țări: Bulgaria („Avé”, în regia lui Konstantin Bojanov, „Love.net”, în regia lui Ilian Djevelekov și „Sneakers”, în regia lui Valeri Yordanov și Ivan Vladimirov), Armenia („Client aniversar”, în regia lui Ara Yernjakyan, „Dacă am fi toți”, în regia Natalyei Belyauskene), Grecia („J.A.C.E.”, în regia lui Menelaos Karamaghiolis, „Piatra tare”, în regia lui Giorgos Georgopoulos), Rusia („Siberia, dragostea mea”, în regia lui Slava Ross) și coproducția Azerbaidjan/ Rusia/ Bulgaria „Nu a existat vreodată vreun frate mai bun”, în regia lui Murad Ibragimbekov.Opt regizori din cei prezentați vor fi prezenți la București pentru a tăifăsui cu publicul românesc: Konstantin Bojanov, Ara Yernjakyan, Menelaos Karamaghiolis, Ilian Djevelekov, Murad Ibragimbekov, Slava Ross, Ivan Vladimirov și actorul și producătorul Michael Poghosian. În cadrul festivalului pentru fiecare secțiune se vor acorda câte două premii: pentru cea mai bună regie și cea mai bună interpretare însă toate producțiile cinematografice vor fi înscrise automat și în cursa pentru trofeul festivalului. Cea de-a opta ediție a Romania International Film Festival este organizată sub înaltul patronaj al președintelui României, cu sprijinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Centrului Național al Cinematografiei, Arhivei Naționale de Filme - Cinemateca Română și Muzeului Național al Țăranului Român.