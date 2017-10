La 4 ani, copiii învaţă să deosebească dreapta şi stânga

La 4 ani, copiii învață să deosebească dreapta și stânga

Să identifici care este dreapta și care stânga poate fi dificil și pentru unii adulți, darămite pentru un copilaș de numai câțiva anișori. Acesta este unul dintre cele mai abstracte lucruri pe care trebuie să le rețină copilul, de aceea este și greu. Psihologii consideră că abia după împlinirea vârstei de patru ani copiii pot face diferența între cele două direcții. În plus, băiețeii înțeleg mult mai repede, având simțul orientării mult mai dezvoltat. În primul rând, explicați-i prichindelului care este dreapta: mâna cu care desenează, mănâncă etc. Automat, cealaltă este stânga. Pe de altă parte, îi puteți explica faptul că mâna de aproape de inimă este stânga. Și acesta este un criteriu pentru a învăța direcțiile. După ce i-ați explicat de câteva ori cum stau lucrurile, aveți grijă să fiți perseverentă și să-i explicați continuu. Întrebați-l atunci când folosește o mână dacă este dreapta sau stânga sau în ce mână are jucăria etc. Astfel, va învăța mult mai repede direcțiile.