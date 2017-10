Kristal Club dă startul la distracţia house

Kristal Club dă startul la distracția house

Iubitorii de clubbing vor avea la dispoziție încă un loc de distracție, de vineri, când Kristal Club se va deschide în stațiunea Mamaia. La deschidere sunt invitați DJ Dana Nicula (One FM) și deja celebrul Emil Lassaria, care s-a remarcat în special cu piesa „Balada”. Sâmbătă, 12 iulie, petrecerea va continua cu MoShic, DJ-ul isrlaelian supranumit „the master of dark house”. Artistul a mixat în numeroase cluburi din New York, fiind remarcat de John Digweed, cu care a colaborat la emisiunea „Kiss 100". Duminică dimineața, la afterparty, clubberii vor avea ocazia să vadă răsăritul pe terasa clubului Kristal alături de DJ Kool. Prețul biletelor variază între 20 și 40 de lei.