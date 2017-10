Kiwi are mai multă vitamina C decât citricele

Kiwi este unul dintre fructele minune pe care le găsim la noi în piață. Este verde, dulce-acrișor și îndrăgit de mulți copii. Ceea ce puțini dintre noi știm însă este că el conține mai multă vitamina C decât o portocală, dar și multe alte vitamine.Potrivit specialiștilor, un kiwi conține 80 de miligrame de vitamina C, doza zilnică recomandată unui adult. Cei care au imunitatea scăzută, cei care suferă de anemii pot mânca unul-două kiwi pe zi. În cazul anemiilor, cantitatea mare de vitamina C din aceste fructe favorizează asimilarea fierului din celelalte produse alimentare. În afară de vitamina C, kiwi ne furnizează o cantitate apreciabilă de vitamina E, provitamina A și vitamine din grupa B, care joacă un rol important în întărirea sistemului imunitar.