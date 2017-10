Kitesurfing, zmeii în aer şi pe apă

Kitesurfing, zmeii în aer și pe apă

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Kite surfing, cunoscut și sub numele de kitesurfing sau kiteboarding, face parte din categoria super-sporturilor nautice și presupune utilizarea unui zmeu foarte puternic, care să tragă un surfboard sau un wakeboard - o placă - pe apă. Kitesurferul stă cu picioarele pe placa de surf, pusă în mișcare de către un zmeu controlabil, pe care acesta îl ține cu mâinile. Corpul surferului este singura legătură între placă și zmeu, pe care kitesurferul le controlează în același timp: pilotează zmeul prin aer și placa pe apă. Viteza maximă atinsă până în prezent de un kitesurf este de 77,4 km / oră, record stabilit de kitesur-ferul Olaf Marting. Deși aflat, încă, la început, kitesurfingul crește foarte rapid în popularitate. În 1998, existau mai puțin de 30 de kitesurferi în toată lumea. În 2006, numărul acestora a fost estimat la 150.000 - 200.000. În ultimul timp, s-au adus o serie de îmbunătățiri tehnice zmeului, astfel încât acest sport a devenit mult mai sigur. S-au dezvoltat mai multe stiluri, în funcție de condiții, de la stilul wake, la wave riding, freestyle, jumping și cruising. Aventuri la Marea Neagră Dacă doriți să încercați marea aventură pe apă, sunteți bineveniți la Kite Fun Club-ul de pe litoralul românesc. Acesta este situat la 500 m nord de stațiunea Mamaia, pe drumul ce leagă Constanța de Năvodari. Intrarea în club se face prin camping sau mergând zece minute pe plajă de la ieșirea din Mamaia. Accesul este public și fără taxe, iar locul nu este foarte aglomerat. Se poate practica kitesurfing stil wave, freestyle, freeride, bump & jump, long distance. Apa este lim-pede, cu valuri în timpul zilei, între orele 8 și 16, și calmă la apus. Deși kitesurfingul se poate practica tot timpul verii, lunile mai și septembrie sunt cele mai bune, deoarece, seara, bate vântul de nord. Clubul de kiting a fost deschis în vara anului 2006, pe o plajă largă, fără aglomerație, cu apă foarte puțin adâncă. Sportivii beneficiază de barcă de salvare, loc de depozitare și reparații kiteuri, internet wireless, asistență medicală și instructori. Feriți-vă de stânci și de kiterii mai nebuni Iată câteva sfaturi de care trebuie să ții cont când faci kitesurfing: l Nu te da cu kitesurful pe vreme rea (furtună, fulgere, etc.), doar dacă este absolut necesar să o faci; l Când nu ești sigur cu privire la condițiile meteo sau nu ai echipamentul complet, nu face kiting; l Nu te lega de kite în condiții cer-te precum: la lansare, la aterizare sau în preajma obiectelor tari; l Poartă echipamentul de protecție adecvat: cască, vestă de salvare, etc.; l Mergi încet și fii foarte atent în locurile aglomerate (aproape de țărm, în preajma oamenilor și a obiectelor tari); l Nu sări în locurile foarte aglomerate; l Fii pregătit să întâmpini orice eveniment neprevăzut (stânci, alți kiteri mai nebuni, rafale); l Ia câteva lecții de kiting; l Nu consuma niciodată băuturi alcoolice atunci când faci kiting.Kite surfing, cunoscut și sub numele de kitesurfing sau kiteboarding, face parte din categoria super-sporturilor nautice și presupune utilizarea unui zmeu foarte puternic, care să tragă un surfboard sau un wakeboard - o placă - pe apă. Kitesurferul stă cu picioarele pe placa de surf, pusă în mișcare de către un zmeu controlabil, pe care acesta îl ține cu mâinile. Corpul surferului este singura legătură între placă și zmeu, pe care kitesurferul le controlează în același timp: pilotează zmeul prin aer și placa pe apă. Viteza maximă atinsă până în prezent de un kitesurf este de 77,4 km / oră, record stabilit de kitesur-ferul Olaf Marting. Deși aflat, încă, la început, kitesurfingul crește foarte rapid în popularitate. În 1998, existau mai puțin de 30 de kitesurferi în toată lumea. În 2006, numărul acestora a fost estimat la 150.000 - 200.000. În ultimul timp, s-au adus o serie de îmbunătățiri tehnice zmeului, astfel încât acest sport a devenit mult mai sigur. S-au dezvoltat mai multe stiluri, în funcție de condiții, de la stilul wake, la wave riding, freestyle, jumping și cruising. Aventuri la Marea Neagră Dacă doriți să încercați marea aventură pe apă, sunteți bineveniți la Kite Fun Club-ul de pe litoralul românesc. Acesta este situat la 500 m nord de stațiunea Mamaia, pe drumul ce leagă Constanța de Năvodari. Intrarea în club se face prin camping sau mergând zece minute pe plajă de la ieșirea din Mamaia. Accesul este public și fără taxe, iar locul nu este foarte aglomerat. Se poate practica kitesurfing stil wave, freestyle, freeride, bump & jump, long distance. Apa este lim-pede, cu valuri în timpul zilei, între orele 8 și 16, și calmă la apus. Deși kitesurfingul se poate practica tot timpul verii, lunile mai și septembrie sunt cele mai bune, deoarece, seara, bate vântul de nord. Clubul de kiting a fost deschis în vara anului 2006, pe o plajă largă, fără aglomerație, cu apă foarte puțin adâncă. Sportivii beneficiază de barcă de salvare, loc de depozitare și reparații kiteuri, internet wireless, asistență medicală și instructori. Feriți-vă de stânci și de kiterii mai nebuni Iată câteva sfaturi de care trebuie să ții cont când faci kitesurfing: l Nu te da cu kitesurful pe vreme rea (furtună, fulgere, etc.), doar dacă este absolut necesar să o faci; l Când nu ești sigur cu privire la condițiile meteo sau nu ai echipamentul complet, nu face kiting; l Nu te lega de kite în condiții cer-te precum: la lansare, la aterizare sau în preajma obiectelor tari; l Poartă echipamentul de protecție adecvat: cască, vestă de salvare, etc.; l Mergi încet și fii foarte atent în locurile aglomerate (aproape de țărm, în preajma oamenilor și a obiectelor tari); l Nu sări în locurile foarte aglomerate; l Fii pregătit să întâmpini orice eveniment neprevăzut (stânci, alți kiteri mai nebuni, rafale); l Ia câteva lecții de kiting; l Nu consuma niciodată băuturi alcoolice atunci când faci kiting.