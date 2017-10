Kiterii din ţară se întâlnesc pe plaja H2O din staţiunea Mamaia

În acest week-end

Kiterii din țară se întâlnesc pe plaja H2O din stațiunea Mamaia

Iubitorii de kiteboarding sunt așteptați la cea de-a șaptea ediție a SandStyle, ce are loc pe plaja H2O din stațiunea Mamaia până duminică. Kiterii din toate colțurile țării și-au unit puterile cu elemente de bază pentru concursul SandStyle - un cocktail de vânt, apă, nisip, adrenalină, distracție și stil. Concursul cuprinde trei probe, downwind, best trick și hang time. Proba de downwind este una de viteză, ce se desfășoară pe o distanță stabilită. La proba hangtime, fiecare kiter va încerca să stea cât mai mult timp în aer, iar la ultima probă, trick & freestyle, se va vedea cine știe să pună style în Sandstyle. Invitatul special al ediției din acest an este Șerban Roșianu, care va îmbrăca uniforma de jurat-șef. Și cum Sandstyle7 nu ar fi complet fără party, sâmbătă, de la ora 20,30, pe plaja H2O, cântă trupa Za’Duff, iar de la ora 22,00, ștafeta este preluată de DJ Various Artist. Pregătește-te de show și de o porție sănătoasă de apă pentru sport extrem. Lupta cu vântul și valurile va fi răsplătită cu premii în valoare totală de 2.000 de euro.