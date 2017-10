Kite-surfing, agrement nautic la Mamaia

An de an, pasionații sporturilor nautice își dau întâlnire la malul mării. La Mamaia, cel mai practicat este kite-surfingul, mai pe românește „datul cu zmeul”. Există mai multe stiluri - freeride, wave, bump & jump, long distance sau freestyle -, dar, indiferent de varianta aleasă, distracția este garantată.Este foarte important de știut că, la cluburile din Mamaia, pasionații sporturilor extreme beneficiază de servicii complete - salvamar, bărci de intervenție, spații de depozitare a echipamentului, instructori de specialitate, asistență medicală, service pentru kite-uri.Iată și câteva sfaturi pe care vi le oferă specialiștii în divertisment nautic, de care este bine să țineți cont când demarați aventura: nu vă dați cu kitesurful pe vreme rea (furtună, fulgere etc.) l nu vă legați de kite la lansare, la aterizare sau în preajma obiectelor tari l purtați echipamentul de protecție adecvat: cască, vestă de salvare, etc. l mergeți încet și fiți foarte atenți în locurile aglomerate (aproape de țărm, în preajma oamenilor și a obiectelor tari) l nu săriți în locurile foarte aglomerate l fiți pregătiți să întâmpinați orice eveniment neprevăzut (stânci, alți kiteri mai nebuni, rafale) l Iuați câteva lecții de kiting l nu consumați niciodată băuturi alcoolice înainte de a face kiting.