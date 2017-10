„Karadeniz“, pe scena celei de-a XII-a ediţii a Festivalului de la Yalova

„Karadeniz“, pe scena celei de-a XII-a ediții a Festivalului de la Yalova

Peste 500 de participanți din 18 state și regiuni autonome și-au luat la revedere, vineri seara, de la a XII-a ediție a Festivalului Lumii Turcice de la Yalova. Printre ei și cei 11 membri ai Ansamblului „Karadeniz” al filialei Constanța a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, care au reprezentat, anul acesta, România la festival. Orașul turcesc Yalova a fost, din nou, timp de opt zile, capitala culturală alumii turcice. Ajuns la a XII-a ediție, festivalul dedicat culturii spațiului turcic a reunit și de această dată 20 de ansambluri din 18 state și regiuni autonome, printre care Azerbaidjan, Macedonia, Bulgaria, Bosnia - Herțegovina, Tataristan, Kazahstan, Balkarya, Ciuvașia, Cipru de Nord, Kabardin, Agearia. Nu au lipsit nici reprezentanții României, de această dată fiind aleși membrii ansamblului „Karadeniz” să ia parte la maratonul cultural de la malul Mării Marmara. Pe parcursul celor opt seri de festival, tinerii tătari de la Constanța au evoluat pe scenele din Gemlik, Tașköprü, Ciftlikkoy și, bineînțeles, pe cea mai mare scenă a festivalului, cea a Amfiteatrului din Yalova. „Karadeniz” a fost astfel mesagerul culturii tătare din România, seară de seară dansatorii prezentând publicului dansuri tradiționale tătărești din Crimeea. Evoluția dansatorilor din România a culminat cu reprezentația de la gala finală, când tinerii tătari au prezentat în deschiderea spectacolului „Dansul soarelui”. Așa cum se obișnuiește la fiecare ediție, organizatorul festivalului, Centrul pentru Păstrarea și Promovarea Culturii Turce (YAFEM), organizează, într-una din zile, și întâlniri între participanții la festival și autoritățile locale. Astfel că, dansatorii Ansamblului „Karadeniz” au fost oaspeții guvernatorului regiunii Yalova și ai primarului orașului reședință. Vizita oaspeților din România a avut o însemnătate aparte, primarul Yalovei având și legături de familie cu ținuturile românești: socrul edilului Yalovei s-a născut la Medgidia de unde a plecat ulterior cu familia în Turcia. În acest context, și având în vedere și că Yalova și Medgidia sunt orașe înfrățite, primarul orașului de la malul Mării Marmara și-a exprimat dorința de a cunoaște și personal ținutul dobrogean. Dansurile turcilor de pretutindeni au fost încununate în ultima seară de festival de focuri de artificii ce au marcat finalul unei noi ediții reușite a Festivalului Lumii Turcice organizat anual de YAFEM. *** Festivalul de la Yalova a devenit o tradiție pentru orașul de la malul Mării Marmara, dar și pe plan internațional. An de an, manifestarea este un mijloc de comunicare și relaționare între reprezentanții spațiului turcic din întreaga lume. De altfel, acesta a fost scopul principal al organizatorului, YAFEM, încă de la debutul festivalului, în urmă cu 12 ani. Pe parcurs, componența artistică a fost completată și cu cea media, anul acesta având loc a treia ediție a simpozionului ziariștilor din spațiul turcic. „Anual organizăm această mare manifestare atât pentru Yalova, cât și pentru turcii din întreaga lume. Am început în urmă cu 12 ani cu un festival care a reunit atunci reprezentanți ai turcilor din cinci țări și am ajuns anul trecut și acum doi ani să avem participanți din 34 de state și regiuni autonome. Din cauza unor probleme financiare, anul acesta am avut doar 20 grupuri, dar, indiferent de situație, festivalul merge mai departe, fiind un eveniment foarte important pentru noi toți. În urmă cu trei ani am inițiat și simpozionul ziariștilor, prin intermediul căruia dorim să extindem comunicarea din spațiul turcic”, a declarat președintele YAFEM, Özer Koyuncu.