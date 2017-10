Just Dance - peste două milioane de jocuri vândute

01 Aprilie 2010

Ubisoft anunță că jocul Just Dance, lansat la mijlocul lui noiembrie 2009, s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare la nivel mondial, devenind titlul cu cele mai rapide vânzări dezvoltat de un publisher third-party pentru Wii, informează Hit.ro. Dezvoltat de Ubisoft Paris, Just Dance este primul joc video cu muzică oferă distracție simultană pentru până la patru jucători. Just Dance include o selecție de 30 melodii de la cei mai celebri artiști ai anilor ‘60 și până azi, inclusiv piese semnate de Katy Perry, MC Hammer sau Spice Girls. Just Dance s-a plasat în mod constant în topul vânzărilor din ultimele luni, fiind prezent în TOP 10 al majorității țărilor din Europa și SUA. Conform statisticilor NPD, Just Dance este cel mai bine vândut joc muzical pentru Wii în SUA din decembrie 2009 și până în februarie 2010. Aceleași statistici precizează că jocul își păstrează ritmul vânzărilor și în luna martie. Jocul a ajuns numărul 1, păstrându-și poziția timp de mai multe săptămâni, și pe extrem de dificila piață a jocurilor video din Marea Britanie, depășind nume-roase alte francize consacrate.