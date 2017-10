Juriul în recital la „Mamaia“ 2007

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia 2007“ începe în această seară, de la ora 21, la Teatrul de vară Mamaia, pardon, la Palatul Festivalurilor „Mamaia“. Ca și anul trecut, în aceeași organizare a televiziunii publice naționale, prilej cu care festivalul s-a înscris în acțiunile omagiale TVR 50, și în 2007 avem un festival retro. Ediția 2007 a fost prefațată de o serie de emisiuni pe TVR cu compozitori, textieri și interpreți care s-au lansat la „Mamaia”, semn că festivalul trăiește numai din amintiri. Mai mult, pe scena ediției vor urca vedetele de ieri ale muzicii ușoare românești, cu câteva mici excepții. Și pentru că de două ediții s-a renunțat la seara șlagărelor, s-a apelat, în acest an, la o formulă salvatoare pentru nostalgicii „Mamaiei”: membrii juriului vor face seara de recital! Vor concerta cu Orchestra Radio Big Band: Mădălin Voicu, Daniela Vlădescu, Corina Chiriac, Berti Barbera, Paula Seling, Titus Andrei, Crina Mardare, Eugen Mihăiescu, Paula Mitrache, Mircea Drăgan, Adrian Romcescu, Mirabela Dauer, Dragoș Chircu. Potrivit organizatorilor, Adrian Romcescu va evolua în duet cu Daniela Vlădescu, interpretând melodia „Try to remember”. Îi vom auzi în seara de 25 august. Totodată, profesoara de canto a concurenților „Megastar”, Crina Mardare, va face parte din juriul Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia“ și, astfel, va susține un recital împreună cu ceilalți membri ai juriului, iar Bubu va fi invitat special. Valahia se reunește la „Mamaia“ Mihai Trăistariu s-a pregătit temeinic pentru ediția 2007 a Festivalului „Mamaia“. Are o seară numai a lui, cu invitații aleși chiar de el. Am aflat că duo-ul format din Mihai Trăistariu și Dorin Topală se va reuni pentru o apariție surpriză în cadrul Festivalului „Mamaia”, sub numele Valahia. „Voi avea un show special și voi cânta alături de mai mulți invitați. M-am gândit că va fi o surpriză plăcută pentru public să cânt și piesa «Banii și fetele», care, practic, pe mine m-a consacrat’”, a spus Mihai Trăistariu, fără a aminti însă nimic de Costi Ioniță. Totodată, Trăistariu va mai mai evolua alături de Cristina Bondoc (fosta finalistă de la „Megastar“), Laurențiu Cazan și Paula Seling. Prezentatorii festivalului vor fi personaje de poveste Prezentatorii Festivalulului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” vor fi personaje de poveste, potrivit organizatorilor, care nu au dorit să dezvăluie mai multe detalii. „Despre Mamaia s-au spus și se spun mii de povești, așa că anul acesta, prezentatorii vor fi din poveste și ne vor servi... pioneze de sezon”, a spus realizatoarea TVR Liana Săndulescu, într-un comunicat de presă. În concursurile din festival au fost înscriși 20 de interpreți și 18 piese. Festivalul va fi transmis pe posturile TVR 1 și TVR Internațional. După festival, prezentatorul Cătălin Măruță va comenta evenimentele împreună cu membrii ai juriului, concurenți și jurnaliști. Programul festivalului 23 august - concurs de Inter-pretare (ora 21:00), concurs de Creație (ora 22:00) și recital Mihai Trăistariu (23:00); 24 august - concurs de Interpretare (ora 21:00), concurs de Creație (ora 22:00) și recital Millenium (ora 23:00); 25 august - recital juriu (ora 21:00) și recital Krypton, Mondial, Taxi; 26 august - Gala laureaților (ora 21:00), recital VH2 (ora 23:00). 