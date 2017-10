Jurgis Kairys, campionul mondial de acrobaţie aeriană, dă spectacol pe cerul Costineştiului

Jurgis Kairys, campionul mondial de acrobație aeriană, dă spectacol pe cerul Costineștiului

Sâmbătă, 18 august, începând cu ora 10, are loc un eveniment aviatic dedicat în întregime pasionaților de zbor: Fly In 2007. Manifestarea este organizată pentru a doua oară consecutiv de Regional Air Services, în parteneriat cu Primăria Costinești, iar Aerodromul Tuzla îl are ca invitat special pe Jurgis Kairys, campionul mondial de acrobație aeriană. Programul evenimentului din Costinești cuprinde, printre altele, lansare parașutiști, acrobații în formație, momente care se vor derula, începând cu ora 13, și la Aerodromul Tuzla. În spațiul generos al aerodromului se vor mai organiza expoziție statică de aeronave, standuri pentru afaceri de aviație, zonă de filmare dedicată aviației, locuri de joacă pentru copii, work-shop despre problemele actuale ale aviației generale din România, la care sunt invitați toți pasionații de aviație, de la aeromodeliști, la piloți comerciali.