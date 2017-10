Juratul Mihai Petre spune ce gândeşte

Juratul Mihai Petre spune ce gândește

Pentru o perioadă, coregraful și dansatorul Mihai Petre s-a împărțit între juriile de la show-ul „Românii au talent” și cel de la „Dansez pentru tine”. Între timp, primul s-a finalizat. După primele ediții, Mihai declara: „Publicul mă percepe ca fiind dur pentru că îmi place să spun oamenilor direct ce gândesc despre ei și despre talentul lor. Voi fi un jurat corect, cât se poate de obiectiv. Nu e vorba de reguli stricte, ci este vorba de o emoție pe care trebuie să o simți. Talentul este o calitate dobândită sau dezvoltată, care trebuie să impresioneze. O persoană talentată e o persoană înzestrată cu aptitudini remarcabile, dar nu contează în ce. Cred că cei mai buni vor fi cei care vor atinge sufletul publicului. Nu vrem să găsim doar oameni care cântă sau dansează bine, ci orice este impresionant și ieșit din comun. Este un rol pe care mi-l asum cu mare responsabilitate și abia aștept să văd ce se va întâmpla. Îmi doresc să fiu surprins și să mă minunez de ce voi vedea pe scenă”. - Ce urmărești când jurizezi? - Trebuie să ai capacitatea de a observa foarte rapid, de a-ți deschide simțurile pentru a primi energia pe care o transmite artistul sau oricine ar fi pe scenă, dar cel mai important este să fii cinstit. Când îți arăți talentul este important să crezi în ceea ce faci, să lași liberă pasiunea pentru orice faci, să nu ai limite. - Te-ai înscrie la „Românii au talent”? - Dacă m-aș înscrie la un astfel de show? Da, aș face-o, pentru că este un concurs care îți poate schimba viața. E de la sine înțeles că dacă aș participa, aș alege să…cânt! - De curând, ai fost cu soția ta într-o scurtă vacanță la Londra, unde ați avut prilejul de a participa și la festivalul „Move It Dance London”. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut în capitala Marii Britanii? - Mi-a plăcut această ieșire, dar nu cred că am stat suficient timp cât să văd ceva ce să nu-mi fie pe plac. Ne-am plimbat foarte mult, am fost pe la tot felul de muzee, am fost și la acest festival, am prins și vreme bună, totul a fost perfect. Am rămas impresionat de eleganța oamenilor de acolo. - Anul trecut, pentru rolul lui Ovidiu din telenovela „Iubire și onoare”, ai petrecut o lună la New York, unde ai urmat un curs de actorie la celebra New York Film Academy. Cum decurgea o zi petrecută în „Big Apple” și cum ti s-a părut orașul? - Aveam multe cursuri, după care mergeam într-o librărie unde citeam pentru a doua zi pentru că aveam de făcut diverse scene. În plus, stăteam foarte mult timp să învăț replicile, pentru că toate erau în engleză, iar jocul într-o limbă străină ne-cesită un efort în plus. New Yorkul este fantastic: super aglomerat și foarte competitiv. E genul de oraș în care dacă te duci într-un magazin și te uiți la un măr pe care vrei să-l cumperi mai mult de trei secunde, ți-l ia altcineva din față. - Din interviurile pe care le-ai acordat, reiese faptul că vacanțele tale sunt presărate cu multă activitate: plimbări lungi, sală, etc. Nu simți nevoia unei săptămâni petrecută pe malul mării, „scutit” de efort fizic, doar plajă și somn? - Dacă am o activitate, mă simt mult mai bine decât dacă aș sta. Din acest motiv vacanțele mele sunt condimentate cu tot felul de activități. - De-a lungul timpului, ai participat la numeroase competiții de dans și cu această ocazie ai avut posibilitatea să vizitezi diferite locuri. - Sunt multe locuri în lume care m-au impresionat. Acum îmi vine în minte Tokyo. Am fost acolo prin 2000 și mi s-a părut că se află extrem de departe ca evoluție față de tot ceea ce am văzut eu până atunci. - Soția ta, Elwira, este de origine poloneză. Când ați vizitat Polonia ultima dată? - Ultima oară am fost anul trecut de Crăciun, pentru că anul acesta, în a doua zi de Paște am participat la finala show-ului în direct „Românii au talent”. Cât despre Polonia, pot să vă spun că are o gastronomie fantastică, iar polonezii fac o grămadă de prăjituri cu brânză foooarte bune. (www.zodiac-travel.ro) „Preferații mei au fost alții!“ Finalistul maratonului „Românii au talent”, respectiv rapper-ul orfan Adrian Țuțu, a stârnit numeroase controverse în rândul românilor care s-au simțit lezați de „talentul” pentru care acest puști din Focșani, în vârstă de 19 ani a ajuns în posesia sumei de aproape 100.000 de euro. Întrebat dacă finalistul este asentimentul său, Mihai Petre a declarat pentru Agenția de presă mondenă: „Publicul a votat, publicul a ales, îl felicit pe Adrian Țuțu. Toți cei 12 concurenți sunt foarte talentați. Eu prefer să îmi exprim opinia în comentariile pe care le fac după fiecare prestație, exact așa cum am făcut de fiecare dată. Chiar mi-am recunoscut o parte din favoriți în această seară (n.r. - seara finalei). Trupa Balance m-a surprins extrem de mult și mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce au făcut băieții a fost extraordinar”.