Senzațional!!! ANIS rupe tăcerea!!!

Jos labele de pe banii programatorilor!

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii - ANIS își face publică poziția referitoare la intenția anunțată de anulare a facilității de impozitare 0 pentru programatori. Președintele ANIS, Liviu Drăgan, a semnat alături de alți reprezentanți ai industriei o scrisoare adresată Președintelui României, Traian Băsescu, pentru susținerea păstrării facilității de impozitare 0 pentru programatori. Poziția comună a fost generată în urma unei serii de consultări derulate în ultimele două săptămâni cu reprezentanți ai Comitetului IT&C al AmCham - Camera de comerț româno-americană și ai altor organizații din industrie. „Industria IT este o industrie model pentru economia românească și care s-a dezvoltat spectaculos în ultimii zece ani, cu creșteri constante de două cifre de la an la an și fără subvenții de la bugetul de stat, ca în cazul altor industrii”, spune Liviu Drăgan, președintele ANIS. „În condițiile în care la începutul anilor 2000 se înregistra un adevărat exod al specialiștilor IT, motivat de condiții atrăgătoare financiare și de dezvoltare a carierei, promovarea facilității de «impozitare 0» pentru programatori a contribuit la stoparea acestui fenomen”, a precizat președintele ANIS. Potrivit ANIS, această facilitate a fost una dintre puținele măsuri care au diferențiat România, au contribuit la promovarea imaginii de „țară IT” și au oferit garanția unei susțineri strategice a dezvoltării industriei locale. Măsura a contribuit direct sau indirect la: creșterea atractivității României ca destinație pentru investiții străine; creșterea exporturilor IT românești - de mai mult de patru ori, în intervalul 2001-2009; creșterea numărului de angajați din sector - de la aproximativ 20.000 în 2001 la aproximativ 55.000 în 2009; dezvoltarea industriei și companiilor IT locale - de la cifra de afaceri de aproximativ 450 de milioane de dolari în 2001 la aproximativ de trei ori mai mult echivalentul în euro pentru anul 2009. IT - domeniu strategic ANIS subliniază faptul că industria IT este una de înalt nivel de dezvoltare tehnologic, cu influență potențială strategică pentru dezvoltarea tuturor celorlalte sectoare economice. Acest lucru confirmă statutul acordat de toate programele de guvernare din ultimii 20 de ani de domeniu strategic, a cărui dezvoltare trebuie susținută și încurajată. ANIS dorește să atragă atenția și asupra faptului că intervenția imediată și neplanificată asupra unor variabile care cântăresc semnificativ în planificarea costurilor companiilor din domeniul IT poate genera dezechilibre grave ale bugetelor anuale și poate avea efecte negative ireversibile pentru dezvoltarea și chiar supraviețuirea companiilor și a industriei, în general. În acest context, ANIS susține alături de celelalte organizații din industrie necesitatea păstrării facilității de impozitare 0 pentru programatori ca o măsură de păstrare a echilibrului și susținerii dezvoltării industriei IT românești. În perioada următoare, ANIS, împreună cu celelalte organizații ale industriei, va continua campania de susținere a acestei facilități, prin intermediul unor întâlniri directe și luări de poziție publice în această direcție.