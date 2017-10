Jocurile erotice alungă monotonia din dormitor

Ştire online publicată Miercuri, 20 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jocurile sexuale sunt antidotul perfect atunci când apare mono-tonia în cuplu. Când simți că relația ta nu mai are aceeași putere ca la început, este timpul să îi oferi combustibilul de care are nevoie și să o condimentezi cu câteva fantezii sexuale și masaje fierbinți, cuplate generic sub titulatura de jocuri sexuale.Cresc libidoulImaginează-ți cum este atunci când ajungi acasă, după o zi stresantă la serviciu, iar în dormitor te așteaptă iubitul pregătit să îți facă masajul după care ai tânjit toată săptămâna. În plus, în aer plutește și un puternic miros de levănțică, de la bețișoarele parfumate pe care el le-a aprins.Alimentează creativitatea în patIndiferent de felul în care îți este alimentat libidoul (emoții, stări fizice, raționale etc.), jocurile erotice au marele beneficiu de a vă alimenta creativitatea în pat.Dacă până acum experiențele tale în materie de amor se rezumau la a face dragoste cu partenerul numai pe întuneric și în aceeași poziție, diversitatea pe care o presupune un joc erotic te va face să îți lărgești orizontul și să gândești într-un mod cât se poate de neconvențional.Vă face să vă cunoașteți mai bineJocurile erotice nu sunt potrivite numai să trezească la viață partea sălbatică din voi. Cu fiecare fantezie dusă la bun sfârșit, cu fiecare discuție despre dorințele celuilalt și cu fiecare ședință de preludiu mascată sub forma unui joc erotic, veți învăța să vă cunoașteți mult mai bine decât înainte.(Sursa: www.ele.ro)