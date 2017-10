Joburi pe care le obţii după ani de experienţă

Joburi pe care le obții după ani de experiență

Ştire online publicată Joi, 06 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ai deja vechime în câmpul muncii, ai bifat câteva reușite de care ești mândru și vrei să-ți schimbi locul de muncă sau pur și simplu ești încă pe băncile facultății, dar îți impui deja ținte profesionale, Cariere.ro prezintă câteva poziții la care să aplici sau pentru care să începi de acum să lucrezi la viitorul tău profesional. Manager IT.Candidatul ideal are o experiență de cel puțin trei ani pe un post similar, o cunoaștere "excelentă" a tehnologiilor IT (servere, sisteme de operare, de comunicații, LAN și WAN, baze de date), arhitecturi (server-client, web, portaluri), a sistemului de operare Windows Server și cunoștințe HTML, PHP & Mysql, potrivit ejobs.ro. Senior Software Tester.Cel puțin trei ani experiență în software și în Microsoft Windows îți pot aduce jobul de Senior Software Tester. La fel de necesare sunt și experiență în leadership și capacitatea de a avea viziune într-o echipa globală și de a instrui și a fi mentor pentru membrii echipei, scrie ejobs.ro.Candidatul ideal deține cunoștințe în limbaje de programare că Java, C, C++, VB, experiență în sisteme de gestionare a bazelor de date și în servere web și de aplicații că Glassfish, Tomcat, Apache, WebSphere și IIS.Contabil șef. Câțiva ani de experiență, studii superioare în domeniu, cunoștințe solide de legislație financiar-contabila și fiscală și experiență în procesul de audit financiar anul îți pot aduce un loc de muncă pe postul de contabil șef. Angajatul trebuie să coordoneze departamentul financiar-contabil, să răspundă de acuratețea și corectitudinea operațiunilor financiar - contabile înregistrat și să întocmească rapoarte periodice.Project Manager în domeniul naval. Îți place să gestionezi proiecte importante, să ai responsabilități care te propulsează în carieră și să închei săptămâna cu nenumărate satisfacții. Un job care îți poate îndeplini dorințele este cel de Project Manager, pentru care trebuie să ai pregătit un background profesional puternic: cel puțin cinci ani de experiență în activitate de proiectare pentru un astfel de loc de muncă la o companie specializată în echipamente navale. Pe lângă ani de muncă pe acest post, în CV-ul tău trebuie să se vadă că ai absolvit și un program de Masterat în inginerie și că stăpânești zdravăn limba engleză și sisteme de operare folosite în domeniul naval că Tribon M3 și AutoCad. În plus, o să crești interesul angajatorului față de tine dacă deții certificări de Project Management și alte certificări în domeniu.