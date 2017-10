Joburi part-time pentru studenţi: avantaje şi dezavantaje

Joburi part-time pentru studenți: avantaje și dezavantaje

Ştire online publicată Miercuri, 21 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă vrei să faci câțiva bani în plus în timpul studenției, este vremea să începi să cauți câteva joburi care ți s-ar putea potrivi. Iată câteva dintre cele mai bune locuri de muncă pentru studenți, dar și avantajele și dezavantajele lor.Angajat la cinema - Dacă ești pasionat de filme, acesta este cel mai bun job pe care îl poți avea. Avantajul este că vei putea viziona filmele în mod gratuit, vei avea destul de multe ore libere și, în plus, vei putea mânca pop-corn fără să plătești. Dezavantajul acestui job este că se plătește foarte puțin, așa că nu te aștepta să te îmbogățești.Angajat la restaurant - Fie că te angajezi barman, chelner sau bucătar, munca într-un restaurant te va ajuta să strângi bani în perioada studenției. Avantajul acestui job este că vei întâlni mereu oameni noi, astfel că vei avea ocazia să îți dezvolți abilitățile de comunicare. În plus, vei câștiga bani frumoși din bacșișuri. Dezavantajul acestui job este că face parte din categoria celor stresante, asta pentru că vei intra zilnic în contact și cu persoane pretențioase, care ți-ar putea da bătăi de cap.(sursa:www.studentie.ro)