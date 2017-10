Jessie J cântă sâmbătă pe plajă

Pentru prima oară în România, Jessie J se oprește direct pe plajă, în Mamaia, să cânte în cea de-a șaptea ediție Orange Summer Party. Cântăreața de origine britanică Jessica Ellen Cornish s-a născut la Londra pe 27 martie 1988. A intrat de mică în lumea show-bizului, la 11 ani fiind protagonistă într-una dintre producțiile celebrului Andrew Loyd Webber. La 17 ani, intrată la Brit School, s-a alăturat unui grup muzical de fete, Soul Deep. A absolvit școala în 2006, fiind colegă cu alte cântărețe cunoscute ca Adele sau Leona Lewis. Și-a început munca la albumul ei de debut în 2006 pe care l-a definitivat în 2011. În 2010 scoate primul single „Do it like a dude” aprecierea publicului propulsându-l pe locul II în UK Single Charts. În 25 februarie 2011 i-a apărut albumul de debut „Who You Are” care s-a bucurat de un enorm succes. „Fiecare piesă de pe album este o poveste a vieții mele!” declara cântăreața. Între ele piesa „Domino” a ocupat timp de două săptămâni locul I în Anglia, însă nu a fost singura bucată apreciată de pe disc. Șase melodii au fost listate în Top 10, situație în premieră pentru Marea Britanie și o performanță pentru Jessie J.Sâmbătă, 28 iulie, pe plaja H2O din Mamaia, de la ora 19:00, vom avea ocazia să ascultam live melodii ca „Price Tag”, „Domino” sau „Who’s Laughing Now” .Intrarea la concert va fi liberă. În deschiderea evenimentului va cânta artistul britanic Example, care a lansat până acum două albume. Cel mai recent disc se numește „Playing In The Shadows” și conține hit-urile „Change The Way You Kissed Me”, „Skies Don’t Lie” și „Stay Awake”. Albumul a debutat direct pe locul I în topurile din Marea Britanie, iar „Change The Way You Kissed Me” și „Stay Awake“ au ajuns și ele pe locul I în topul single-urilor.