Japonezii vor să producă gaze naturale la 2.000 metri sub fundul mării

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Bacteriile vor salva planeta. Este din ce în ce mai clar. Vor fi folosite în Sahara, pentru a transforma dunele de nisip în ciment, și, mai nou, vor fi folosite de japonezi pentru a transforma dioxidul de carbon în metan, o componentă de bază a gazelor naturale. Cercetătorii de la Agenția Japoneză pentru Științe Marine și Tehnologie au descoperit o bacterie care trăiește în crusta de sub fundul mării, în partea de nord a insulei japoneze, și care poate realiza această metamorfoză a CO2-ului, în mod natural. Ei se confruntă însă cu un obstacol uriaș – găsirea unei metode de a „activa” bacteria și de a accelera procesul de generare a metanului, pentru că procesul natural se desfășoară extrem de încet, „de-a lungul a câtorva miliarde de ani”. În prezent, echipa niponă lucrează la dezvoltarea de tehnologie care să scurteze la 100 de ani procesul. Termenul de finalizare a proiectului este 2015. „Până vom porni oficial la drum, avem nevoie să convingem autoritățile să ne aloce un buget. Am fi primii din lume care încearcă așa ceva, scopul fiind să producem metan din dioxidul de carbon îngropat într-un strat aflat la 2.000 de metri sub fundul mării”, au declarat oficialii agenției japoneze, citați de AFP. Totuși, o altă mare problemă este că proiectul se bate cap în cap cu un alt proiect al unei alte agenții, al cărui scop este „capturarea” și stocarea dioxidului de carbon sub pământ, pentru reducerea efectului de seră. Ambele proiecte au stârnit controverse, întrucât unii oamenii de știință susțin că s-ar putea sparge, din greșeală, zăcămintele subterane de CO2, eliberând astfel în atmosferă cantități uriașe de gaz, care ar afecta și mai mult stratul de ozon.