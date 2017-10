Iubitul tău nu mai e acelaşi? Iată ce motive ar avea să se schimbe!

Iubitul tău nu mai e același? Iată ce motive ar avea să se schimbe!

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o relație există mereu urcușuri și mai ales coborâșuri și dacă nu știi să le rezolvi, te vei trezi singură. De aceea este important să analizezi cauza care duce la o răcire a relației și să acționezi în conse-cință. Iată câteva motive care pot transforma bărbatul înfocat de odinioară într-un sloi de gheață.1. Afaceri și responsabilități. Dacă ești într-o relație de ceva timp și ați început să împărțiți responsabilități (bani, casa, copii) este ușor ca interacțiunea într-un cuplu să se rezume la discuții despre acestea. Sunteți parteneri de afaceri, acest lucru nu se va schimba. Aveți grijă să separați problemele de cuplu de problemele de afaceri, asemenea și mo-mentele speciale dintre voi să nu fie umbrite de posibile discuții despre muncă.2. Te vede mai mult ca pe o mamă și mai puțin ca pe o iubită. Există bărbați care consideră că anumite femei sunt făcute să fie mame și altele sunt făcute să fie iubite și, prin urmare, atractive sexual. Le este greu să le împace pe amândouă. Dacă ai alături un bărbat care este lângă tine datorită faptului că te apreciază ca mamă, înseamnă că are de dus o luptă grea. Poate fi rezolvat cel mai sigur cu ajutorul consilierii de cuplu.3. Relația voastră nu are o bază solidă. Dacă relația voastră a început cu o aventură de o noapte, a continuat ca o relație deschisă bazată numai pe sexualitate și apoi s-a ajuns la declarații de dragoste, nu te mira că ați ajuns să fiți distanți și parcă nu aveți nimic în comun. Poate că relația asta nu a fost niciodată ceea ce ai crezut tu.4. Nu simte că ești de partea lui și că îl susții. Bărbații pun preț pe loialitate. Are nevoie să știe că ești de partea lui. Și când toate îi merg rău și este amenințat, trebuie să știe că tu îi ești mereu alături. Dacă îl simți distant și mai puțin romantic, s-ar putea să fie din cauza faptului că simte că nu se poate bizui pe tine și nu l-ai ajutat la greu.5. Incompatibilitate. În timp, incompatibilitățile de orice natură ajung să fie importante în relații și să aibă efecte negative. E posibil ca la începutul relației, de dragul amorului și fluturașilor din stomac, să treceți cu vederea aceste nepotriviri. Evitați cu ușurință anumite subiecte care știți că pot genera discuții și puteți să păreți cuplul perfect. Dar nu veți putea la nesfârșit să faceți abstracție de niște lucruri care poate vă definesc. Până la urmă unul sau ambii parteneri pot pierde inte-resul.6. Ești prea mofturoasă. Gândește-te mai bine și renunță la anumite pretenții. Nimeni nu va dori să se chinuiască o viață întreagă să îți fie ție pe plac. Și cei care la început consideră că e normal să știi ce îți place și ce nu, vor ajunge în câteva luni sau ani să te considere insuportabilă.(sursa: www.sfatulparintilor.ro)