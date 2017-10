Iubitul tău nu mai are chef de sex? Iată care sunt cauzele

Ca și femeile, cheful de sex al bărbaților poate fi afectat de stările de anxietate. Dacă are probleme la job sau dacă este stresat că nu este destul de priceput în tainele amorului sau că nu e destul de dotat, fii sigură că veți tăia sexul de pe lista activităților din această seară. Oferă-i sprijinul moral de care are nevoie fără a-l sufoca.Obiceiurile nesănătoase. Studii recente au relevat că fumatul și consumul de droguri pot afecta negativ performanțele bărbaților la pat, însă acestea nu sunt singurele obiceiuri nesănătoase care îi influențează libidoul. Lipsa mișcării și un regim alimentar nepotrivit îl pot influența în aceeași măsură. Așadar, acesta poate fi impulsul potrivit de a-l face pe iubitul tău să renunțe la fumat și să fie mai activ.Abuzul de pornografie. Cum accesul la pornografie este practic nelimitat în ziua de azi și chiar abundent, este normal că funcția erectilă se va desensibiliza. Când peste tot vezi femei goale cu forme apetisante, este normal că noi ne simțim frustrate din cauza corpului nostru și că ei nu se excită la fel de ușor.Cum să reacționezi dacă i se întâmplă și iubitului tău? Ei bine, în niciun caz să nu o iei personal și să te superi pe el. Altfel este posibil să înrăutățești situația și să provoci o discuție care nu își are rostul. În schimb, luați-o mai ușor și distrage-i atenția pentru a nu se simți frustrat. Arată-i că ești în continuare atrasă de el și joacă-te cu el.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)