Iubitul tău este suporter înfocat? Învaţă să-l înţelegi

Iubitul tău este suporter înfocat? Învață să-l înțelegi

Ştire online publicată Joi, 08 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ești îndrăgostită și ai fi în stare să faci multe pentru iubitul tău. El este la fel de îndrăgostit de tine. Cu toate acestea, atunci când echipa lui preferată are meci, nici alinierea planetelor nu ar mai putea rezolva situația. Este clar, ai de-a face cu un fanatic. Dar nu te panica. Încetul cu încetul trebuie să înveți să îl înțelegi, să te adaptezi situației și poate cu timpul vei deveni un suporter la fel de înfocat precum iubitul tău. Iată primii pași pentru a rezolva problemele de acest gen:Nu te preface...Dacă nu îți plac sporturile și, implicit, nu știi nici cine e atacantul cel mai bine cotat al echipei Steaua sau când e offside, nu te preface: spune-i sincer că nu te atrage în mod special acest domeniu, va aprecia mai mult sinceritatea. Apoi, bărbaților le place să explice detalii legate de sport sau să-ți împărtășească vreun scurt istoric al celui mai bun mijlocaș din toate timpurile. Și, tot așa, vei trece cu naturalețe peste momentele „nu am nici cea mai vagă idee despre ce vorbești”....dar fii deschisă! Dacă are o obsesie greu de înțeles de tine pentru o anumită echipă, încearcă să-i împărtășești afinitatea: uită-te împreună cu el la câteva meciuri - s-ar putea să înțelegi de ce iubește așa de mult echipa, evenimentul... Dacă nu, măcar ai încercat.Rețelele de socializare, un sprijin. Tuturor ne-ar plăcea să împărtășim preocupări cu cei pe care îi avem alături, iar bărbaților cu atât mai mult. Atunci când îi susții hobby-urile în fața prietenilor este pentru el o dovadă remarcabilă de afecțiune și sincronizare. Postează pe Facebook sau pe Twitter despre viitorul meci la care vă veți duce împreună sau afișează păreri la cald în timpul meciului: „Jucătorii echipei Dinamo se pregătesc entuziaști să intre pe teren...Par pregătiți să câștige”, de exemplu.Ai răbdare! Numai cu timpul vei deveni un fan autentic. Iubitul tău te duce la unul dintre meciurile echipei și primul impuls este să te îmbraci din cap până-n picioare în culorile favoritei. Îți cumperi o șapcă și înveți câteva cântece de susținere. Cel mai probabil o astfel de atitudine pare neverosimilă pentru el.Pentru început, îmbracă-te cu o pereche de blugi în care te simți comod și un tricou casual-sport... Restul va veni de la sine, la momentul potrivit.Un simplu succes face cât o mie de vorbe. Nu ezita să-i spui sau măcar să-i trimiți un mesaj de încurajare - bărbații sunt superstițioși atunci când vine vorba de sport. Tocmai de aceea fiecare gest mic contează. Un posibil mesaj ar putea suna: „Succes! Sunt sigură că în seara asta Steaua va face spectacol!”Dacă e meci, atunci meci să fie! Acceptă, atunci când e meci nu mai există nimic altceva! Nu te simții jignită dacă nu îți acordă nici măcar un strop de atenție timp de două ore cât ține confruntarea sportivă. El va fi uimit de reacția ta și te va iubi și mai mult.Cumpără-i bilet. Nimic nu se compară cu surprinderea plăcută a unui bărbat căruia i se cumpără bilete la meciul echipei preferate. Fă-i această bucurie de câte ori ai ocazia și vei marca puncte serioase.(Sursa: www.one.ro)