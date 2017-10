Iubiţi şi holul, că şi el este cameră

Iubiți și holul, că și el este cameră

Ştire online publicată Joi, 11 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Am trăit să o văd și pe asta. După ce au epuizat posibilitățile și așa limitate de aranjare a dormitoarelor, livingurilor și băilor, „experții" în amenajări interioare au trecut la dependințe. Cel mai facil de abordat a fost holul, care se pare că nu mai este locul în care toată lumea își aruncă ghetele murdare de noroi, ci s-a transformat într-o anticameră a locuinței în care, citez, „locatarii dau tonul pentru stilul din restul casei". De asemenea, la modă este să expui în hol fotografii cu tine, să nu uite lumea la cine a venit în vizită, cu familia ta, opere de artă proprii sau copiate (oricum nu se va uita nimeni), desene ale copiilor (holul devine frigider, concretul devine abstract, nimănui nu îi pasă de mâzgălelile plozilor, toți zic din politețe că sunt frumoase) și tot așa. Nu este eradicată nici opțiunea clasică de a folosi holul ca spațiu de depozitare, prin amplasarea unui șifonier suplu, cu uși glisante. O idee interesantă este realizarea unei biblioteci pe hol și chiar amenajarea unui colț de lectură (desigur, este vorba de un hol mare cât tot apartamentul celui care citește acum ziarul). Specialiștii ne îndeamnă să nu mai considerăm holul o cameră de trecere și să îl transformăm dintr-un loc anost (de unde or ști ei că holul meu e anost?) într-unul plăcut, prin care să nu te grăbești să treci în fugă.