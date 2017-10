IT-ul românesc iese la atac pe piaţa outsourcing

IT-ul românesc iese la atac pe piața outsourcing

Ştire online publicată Luni, 27 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concurența între companiile de outsourcing IT se va intensifica semnificativ până în 2010 - conform previziunilor companiei de cercetare și consultanță IT Gartner - devenind tot mai greu pentru acestea să achiziționeze noi clienți, potrivit Agora.ro. În perioada de recesiune, când cererea de servicii de outsourcing IT este tot mai mare, companiile românești din domeniu au șansa să cucerească piețe foarte interesante dacă reușesc să se diferențieze de alți furnizori mai ieftini, dar cu servicii mai slabe calitativ. „Supremația companiilor indiene pe piața de outsourcing a început să se clatine în ultimele luni. Furnizorii români de outsourcing trebuie să aibă aibă o specializare cât mai clară, să-și segmenteze foarte bine piața. Ei nu au motive să ezite să se poziționeze la nivel global și să intre în competiție cu alți furnizori mai puternici, dar care nu folosesc metode de lucru la fel de inovatoare”, spune Lucian Dorneanu, Senior Lead Generation Consultant la compania românească de consultanță în marketing și management newAD Communication. Una din metodele propuse de Dorneanu, prin care companiile românești de outsourcing pot ajunge la clienți importanți, din Europa de Vest, Statele Unite sau Canada, este generarea de oportunități de vânzări (lead ge-neration). Această metodă implică o profilare foarte bună a potențialilor clienți și contactarea factorilor de decizie din companii, cu propuneri de valoare care să corespundă perfect nevoilor de business din acest moment. newAD Communication a ajutat furnizorul româno-canadian de servicii de outsourcing IT OSF Global Services să obțină 25% din cifra sa de afaceri din ultimul an prin generare de oportunități de vânzări (lead generation) pe piața din Statele Unite. În plus Metodele de generare de oportunități de vânzări pot fi completate (highly recommended, vorba ceea) de activități eficiente de marketing și comunicare. Companiile trebuie să genereze conținut de calitate, pentru a fi percepute ca experți în domeniu. De exemplu, newAD Communication a construit o prezență online foarte puternică pentru OSF Global Services, inclusiv în cadrul rețelelor de social networking și în comunitățile de business. În urma acestor activități, furnizorul român de servicii de outsourcing IT estimează că veniturile generate în urma activităților de marke-ting și comunicare vor reprezenta 40% din totalul pe 2009. „70% din veniturile noastre provin de pe piața americană de IT, care a fost puternic afectată de criza economică încă din vara anului trecut. Cu toate acestea, folosind metode de generare de oportunități de vânzări, susținute de marketing și comunicare, am reușit să stabilim contacte cu factorii de decizie din companii importante, pe care le vizam ca potențiali clienți. Mai mult, ne-am atins țintele de vânzări pentru această perioadă, și ne-am revizuit pozitiv estimările de venituri pentru 2009", spune Gerard Szatvanyi, președinte și CEO OSF Global Services.