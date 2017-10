Istria şi Cheile Dobrogei, destinaţii inedite pentru turişti

Istria și Cheile Dobrogei, destinații inedite pentru turiști

Unitatea administrativ-teritorială Istria are în implementare în proiectul intitulat „Pe urmele argonauților: promovarea traseului turistic Constanța, Istria, Cheile Dobrogei”. Această inițiativă este finanțată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin POR cu o contribuție de 2% din bugetul local. Proiectul a fost demarat la începutul lunii mai a anului curent și va fi încheiat în mai 2013. Acțiune reprezintă o informare ce propune turiștilor un traseu prin care se pot raporta la trecut și la valorile culturale. Acest proiect este o urmare a faptului că județul Constanța este o zonă cu vestigii arheologice unice în țară, provenită din perioada neolitică și din antichitate, până în perioada modernă. Obiectivele promovate vizează cetatea Histria, Rezervația Biosferei Delta Dunării, Grindul Lupilor, refugiul ornitologilor Corbu-Nuntași-Istria, Cheile Dobrogei, Gura Dobrogei, Masivul Cheia, biserica îngropată „Sf. Nicolae” din satul Istria, Peștera Casian și Mănăstirea Sf. Casian.„Proiectul este de un real beneficiu pentru localitatea Istria și pentru toată regiunea aceasta a Dobrogei deoarece vom reuși să facem cunoscute monumente și vestigii importante pentru istoria noastră ca popor. Prin implementarea lui spe-răm să facem cunoscută și Biserica Sf. Nicolae care a fost făcută de o comunitate de bulgari pe când Dobro-gea era încă sub stăpânire otomană și care are și un muzeu cu cărți vechi bisericești și icoane foarte vechi de la 1867. Proiectul ne ajută și din punct de vedere economic pentru că dacă vom reuși să atragem turiști și să contribuim la dezvoltarea acestei laturi de agroturism”, a declarat prima-rul localității Istria, Ioan Herdean. Campania de promovare se va desfășura pe durata a patru sezoane, prin distribuirea a 2,4 milioane de pliante și 6.000 de broșuri atât la nivel local, cât și național. De asemenea, în cadrul proiectului se vor realiza filme de promovare turistică a obiectivelor din zona Istria-Cheile Dobrogei, website-ul traseului turistic, precum și 22 de panouri informative amplasate în apropierea obiectivelor turistice de pe traseu, pentru o mai bună orientare a turiștilor-vizitatori. Materialele de promovare vor fi distribuite către 400 de locații de pe litoral și din județul Tulcea, centre de informare turistică, muzee, agenții de turism și de transport local din țară, târguri și expoziții.Până la ora actuală au fost demarate activitățile pregătitoare pentru promovarea traseului turistic Constanța, Istria, Cheile Dobrogei, precum fotografierea obiectivelor și atracțiilor aflate pe traseul propus de proiect, cu accent pe zona Istria - Cheile Dobrogei, realizarea unei platforme de informare turistică și a panotajului traseului.