Istanbul, Capitală Culturală Europeană în 2010

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un juriu european a desemnat orașele Essen (Germania), Pecs (Ungaria) și Istanbul (Turcia) pentru a fi capitale europene ale culturii în 2010, statut ce le va permite să concretizeze o serie de proiecte culturale și să atragă turiști. Istanbulul se pregătește să întâmpine 2010 din postura de capitală culturală europeană. Comisia Europeană a desemnat metropola care se întinde pe două continente să fie, timp de un an, alături de Essen și Pecs, centru cultural european, loc de pelerinaj și spațiu de confluență pentru spiritualitatea care definește marea familie europeană. Alegerea Istanbulului, cel mai mare oraș din Turcia (12 milioane de locuitori) a venit la scurt timp după decizia UE de a începe negocierile de aderare cu această țară. Propunerea înaintată oficialilor europeni nu a venit, așa cum ar fi fost de așteptat, din partea Guvernului de la Ankara, ci din partea organizațiilor neguvernamentale din Turcia. Prima manifestare va avea loc pe 10 ianuarie, când va avea loc vernisajul expoziției „Ce știi despre mine?”, urmând ca pe 16 ianuarie să aibă loc deschiderea oficială a manifestărilor ce se vor derula pe parcursul întregului an sub deviza Istanbul - Capitală Culturală Europeană. În 2007, Sibiul a avut și el privilegiul de a fi, timp de un an, Capitală Culturală Europeană.