Ispite fierbinţi, pe "Insula Iubirii". "Dacă sar fetele astea pe mine…"

Ispite fierbinți, pe "Insula Iubirii". "Dacă sar fetele astea pe mine…"

Prima noapte pe „Insula Iubirii“ a fost plină de surprize pentru cele patru cupluri curajoase venite să afle adevărul despre ei și despre partenerii lor, iar ziua ce a urmat le-a rezervat și mai multe emoții.Încă din prima seară, Răzvan și Cati și Mirela și Ionuț au avut parte de o întâlnire cu Radu Vâlcan, la bonfire, mai devreme decât se așteptau. În timp ce Cati și Ionuț au aflat că deja li s-a pregătit un „date” alături de ispitele Raul, respectiv Nicoleta, pentru Răzvan și Mirela, care au ajuns singuri în resorturi, noaptea a fost una lungă și întreruptă de o alarmă care să le reamintească unde sunt partenerii lor și cum petrec.Pe amândoi, singurătatea i-a făcut să se gândească la toate scenariile posibile, iar Mirela a mărturisit că nu exclude chiar varianta că Ionuț ar putea pica în ispită încă din prima seară. „El e direct, de unde știu eu dacă îi place de ea sau nu. Trebuie să trec de hopul acesta, ca să văd cum e el, abia dimineață mi-am dat seama că acesta este motivul pentru care am venit aici”, a spus aceasta.Către dimineață, în celălalt resort, Răzvan a avut parte și el de o revelație.„Nu știu dacă să îi fac ceva urât sau nu. I-am făcut multe, nu știu câte femei ar fi acceptat, vreau să o respect, dacă greșește ea, să își dea seama că eu aici am fost cerebral. Acum, să vedem ce-o fi, că dacă sar fetele astea pe mine...”, a spus acesta.De partea cealaltă, în ultima noapte petrecută împreună, cuplurile formate din Mari și Iulian și Hane și Bogdan au avut parte de un somn nu foarte liniștit după ce au primit un mesaj video ce le-a oferit prima ocazie de a vedea ispitele pe care a doua zi le-au și cunoscut. Iar dacă în intimitatea dormitorului imaginile le-au făcut pe Hane și Mari să își piardă zâmbetul, a doua zi, la întâlnirea oficială cu fetele și băieții, cele două au încercat să rămână cât se poate de indiferente.Astfel, după ce Iulian și Bogdan au înghițit în sec, a venit apoi rândul fetelor să simtă emoții atunci când au cunoscut ispitele feminine: Eugenia, Carmen, Irina, Dana și Maria. Aceasta din urmă, la fel ca și Andi, sunt ispitele care au dat mari emoții partenerilor din cupluri, chiar dacă aceștia au încercat să și le ascundă.Doar câteva minute au avut apoi concurenții la dispoziție pentru a-și lua la revedere de la partenerii lor, după care au plecat în resorturile în care vor urma să locuiască alături de ispite pentru următoarele 20 de zile.„Sinceră să fiu, nu am încredere în mine... dacă mă voi simți atrasă de cineva...”, a mărturisit Mari.Show-ul „Insula Iubirii” îl puteți urmări pe Antena 1.